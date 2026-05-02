Гнездо среди сухой травы: весенние пожары могут уничтожить кладку краснокнижных птиц в Приамурье

Птицы поселились в долине реки Алим

В Благовещенском районе есть всего одна пара японских журавлей, которая гнездится на этой территории. Второй год подряд птиц замечают около села Грибское, в долине реки Алим. Место подходящее для пернатых, но каждую весну оно превращается в огненную ловушку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Дело в том, что долину Алима поджигают почти каждый год. И происходит это именно в мае, когда журавли уже высиживают птенцов. Огонь идет по сухой траве, и для птиц наступает самое страшное время. Гнездо с места не сдвинуть, поэтому уцелеет ли кладка – зависит исключительно от везения.

Почему их гнезда в опасности?

Во время весенних палов японские журавли уязвимее даурских – из-за особенностей гнездования. Даурские часто выбирают участки с водой вокруг, и огонь останавливается у кромки. У японских такой защиты, как правило, нет.

«В отличие от даурских журавлей, японцы редко делают свое гнездо так, чтобы вокруг него было кольцо открытой воды. Поэтому их гнезда чаще страдают во время весенних пожаров», – рассказал орнитолог Антон Сасин, который наблюдает за этой парой уже второй год.

Уцелеют ли в этот раз?

В прошлом году этой паре крупно повезло. Пожар чудом обошел их стороной, гнездовой участок не сгорел, и птицы смогли спокойно высидеть птенцов.

Но прошлая удача не дает никаких гарантий на эту весну. Сейчас снова наступил май – традиционное время палов. Журавли вернулись на свой участок в долине Алима и готовятся вывести потомство.

Смогут ли птицы пережить этот месяц без потерь? Повезет ли им в этом году так же, как в прошлом, или огонь все-таки доберется до гнезда?

Японские журавли вернулись с зимовки в Муравьевский парк в Приамурье

