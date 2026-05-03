Били молотком, сломали челюсть и забрали паспорт: жителя Приморья держали в рабстве на золотом прииске в Приамурье

Суд оставил без изменения приговор отцу и сыну за похищение человека и использование рабского труда Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Приморья приехал в Амурскую область работать поваром, а в итоге оказался в настоящем рабстве. В мае 2025 года мужчина устроился на золотодобывающий участок. Трудовой договор с ним заключен не был. Подробнее – в материале «КП – Благовещенск».

Рабочий день длился с раннего утра до позднего вечера практически без отдыха. Из-за такого изнурительного графика у повара произошла ссора с одним из владельцев прииска. Конфликт закончился тем, что работника избили: он получил перелом челюсти и решил покинуть участок.

Но просто так отпускать повара никто не собирался. Обнаружив его уход, 67-летний мужчина и его 36-летний сын бросились в погоню. Настигнув беглеца, они снова избили его, в том числе нанося удары молотком по ногам. Затем израненного человека насильно поместили в автомобиль Toyota Land Cruiser и привезли обратно на участок.

На прииске повар продолжил принудительно трудиться под угрозой физической расправы. Документы работника отец с сыном забрали и спрятали. Оставшись без паспорта, мужчина оказался в абсолютно безвыходном положении. Через несколько дней после очередного избиения повару удалось сбежать. Он обратился в правоохранительные органы.

Зейский районный суд признал отца и сына виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением предмета в качестве оружия, а также в использовании рабского труда. Старший из осужденных признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде шести лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также по инициативе прокуратуры суд конфисковал в доход государства автомобиль Toyota Land Cruiser, использованный при похищении», – рассказали в прокуратуре Амурской области.

Сторона защиты обжаловала решение, настаивая на прекращении уголовного дела и оправдании мужчин. Суд апелляционной инстанции признал доводы жалоб несостоятельными и оставил приговор без изменения. Решение вступило в законную силу.

