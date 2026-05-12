Общество12 мая 2026 3:57

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков: «Нужно активнее привлекать производства в Амурскую область»

Амурскую область с рабочим визитом посетил вице-спикер Государственной Думы, один из лидеров партии «Новые люди» Владислав Даванков. Здесь он обсудил развитие инфраструктуры, а также встретился со сторонниками «Новых людей»
Фото: Партия «Новые люди»

Начался рабочий визит с того, что Владислав Даванков и губернатор Амурской области Василий Орлов возложили цветы к памятнику воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Отсюда на фронт ушли больше 140 тысяч человек, и почти 40 тысяч не вернулись. Вице-спикер Госдумы и глава региона отдали дань памяти героям-фронтовикам.

Затем Владислав Даванков встретился с представителями регионального отделения «Новых людей» и сторонниками партии в Амурской области. Они обсудили как местную, так и федеральную повестку. Одна из самых острых проблем - отток молодёжи в Москву. Вчерашние выпускники едут за перспективами в крупные города, а не остаются на малой родине.

- При этом рядом с Благовещенском идут крупнейшие федеральные стройки, эффект от которых внутри самой области пока ощущается слабо. Обсудили, какие федеральные механизмы помогут привлечь сюда новые производства, логистику, сервисы ВЭД и бизнес вокруг инфраструктуры. Задача - создать рабочие места и дать молодым возможность развиваться у себя на родине, - говорит Владислав Даванков.

Отдельно участники диалога остановились на теме запретов в социальных сетях. В частности, это штрафы и другие наказания за старые посты.

- Сейчас в некоторые соцсети даже зайти невозможно, чтобы их почистить. А получать штраф за репост десятилетней давности никому не хочется. Поэтому мы внесли законопроект: срок давности должен считаться с момента публикации, а не со дня, когда её нашли правоохранительные органы, - отметил Владислав Даванков.