Поиски Андрея Тутарова продолжаются спустя 22 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Амурской области не прекращаются поиски Андрея Тутарова, который исчез в Белогорске более двух десятилетий назад. 8 марта 2004 года пятилетний ребенок вышел во дворе дома на улице Авиационной и пропал.

Поисково-спасательный отряд «Амур» вместе со следователями Следственного комитета вновь возвращаются к этому делу, надеясь обнаружить хоть какие-то следы мальчика. Волонтеры и правоохранители не теряют надежды выяснить, что случилось с Андреем.

Фото: ПСО «Амур»

- Сегодня поисковики подразделения Амур-Белогорск и сотрудники Следственного комитета вновь работают над этим делом. Надежда найти мальчика жива, - отметили в отряде.

На момент исчезновения рост ребенка составлял 110 сантиметров, он был среднего телосложения, со светлыми волосами и светлыми глазами. На нем были синяя вязаная шапка, коричневый вельветовый комбинезон, красная шерстяная кофта, синяя водолазка и черные ботинки.

Поиски Андрея возобновили. Надежда найти теперь уже 27-летнего жителя Амурской области остается. Фото: ПСО «Амур»

Сегодня Андрею уже должно быть 27 лет.