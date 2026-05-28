В Амурской области не прекращаются поиски Андрея Тутарова, который исчез в Белогорске более двух десятилетий назад. 8 марта 2004 года пятилетний ребенок вышел во дворе дома на улице Авиационной и пропал.
Поисково-спасательный отряд «Амур» вместе со следователями Следственного комитета вновь возвращаются к этому делу, надеясь обнаружить хоть какие-то следы мальчика. Волонтеры и правоохранители не теряют надежды выяснить, что случилось с Андреем.
- Сегодня поисковики подразделения Амур-Белогорск и сотрудники Следственного комитета вновь работают над этим делом. Надежда найти мальчика жива, - отметили в отряде.
На момент исчезновения рост ребенка составлял 110 сантиметров, он был среднего телосложения, со светлыми волосами и светлыми глазами. На нем были синяя вязаная шапка, коричневый вельветовый комбинезон, красная шерстяная кофта, синяя водолазка и черные ботинки.
Сегодня Андрею уже должно быть 27 лет.