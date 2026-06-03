В Приамурье зарегистрировали Князя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе в отделе ЗАГС по Ромненскому округу зарегистрировали мальчика, которому родители дали редкое и красивое имя - Князь.

ИМЯ ВЫБРАЛ ОТЕЦ

Ребенок появился на свет в преддверии Дня защиты детей! Отец с гордостью признался, что выбор именно этого имени для наследника был его инициативой. Теперь в семье Евгения и Стеллы Десятковых трое сыновей.

- От всей души поздравляем семью Десятковых с рождением сына! Пусть их дом всегда будет наполнен детским смехом, а каждый день приносит новые поводы для радости и гордости, - сообщили в управлении ЗАГС Амурской области.

Необычное имя для наследника выбрал отец. Фото: Управление ЗАГС Амурской области

ВАРВАРА И ИВАН – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

Помимо этого, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали множество других редких и звучных имен. Среди новорожденных мальчиков оказались Всеволод, Виктор, Аким, Муслим, Сергей, Андрей, Дамир и Григорий. У девочек появились имена Антонина, Анна, Катерина, Вера, Нина, Руслана, Стефания, Эмма и Юлия.

В пятерку самых популярных женских имен вошли Варвара, Дарья, Екатерина, София и Алиса. У мальчиков родители чаще всего выбирали Константина, Савелия, Алексея, Владислава и Ивана.