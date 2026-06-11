Выяснилось, что один из мотоциклистов был пьян. Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Архаринского района проводит проверку по факту столкновения двух мотоциклов в селе Кундур. Как сообщили в надзорном ведомстве, 18-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета-5» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом ИЖ-56, которым управлял несовершеннолетний 2009 года рождения.

В результате аварии пострадали два человека: водитель ИЖ-56 и несовершеннолетний пассажир мотоцикла «ИЖ Планета-5». Они доставлены в больницу.

- Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Архаринского района Дмитрий Третьяков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир мотоцикла «ИЖ Планета-5» и водитель мотоцикла «ИЖ-56». Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.