Авиакомпания выплатит 7 миллионов рублей родственникам погибших при крушении Ан-24 в Приамурье

Катастрофа произошла 24 июля 2025 года. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Тындинский районный суд удовлетворил иски родственников погибших при катастрофе самолета Ан-24 под Тындой. С авиакомпании «И8» (ранее «Ангара») взыскано 7 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.

Катастрофа произошла 24 июля 2025 года. Самолет, следовавший рейсом Благовещенск — Тында, разбился в 15 километрах от города в лесной местности. На борту находились 48 человек, все погибли, в том числе молодая семья с годовалой дочерью. Родственники требовали по 2 миллиона рублей за каждого.

Суд постановил выплатить каждому из четырех истцов: 1 миллион рублей за гибель дочери или сына и 750 тысяч — за гибель внучки. Всего — 7 миллионов рублей.

Ранее авиакомпания добровольно выплатила по 1,5 миллиона рублей каждому истцу. Суд установил, что перевозчик как владелец источника повышенной опасности обязан компенсировать вред независимо от вины. Также одному из заявителей возмещены расходы на погребение (512 тысяч рублей) и судебные издержки (7 тысяч рублей).