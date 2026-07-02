Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года в Приамурье ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности в лесах и на природных территориях. В зону риска попали Благовещенск, Свободный, Белогорск, Шимановск, Зея, Тында и ряд северных округов, сообщила Федеральная Авиалесоохрана.

Прогноз составлен на основе данных Росгидромета. Всего в 41 регионе страны из-за жары и сухости возможен рост пожарной опасности. В Амурской области в список повышенных рисков вошли 11 муниципальных образований.

Жаркая погода просушивает траву и лесную подстилку, опасность усиливают грозы и человеческий фактор. Однако прогноз не означает неизбежного роста числа возгораний: многое зависит от профилактики и скорости тушения.

Прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2026 года. Фото: Авиалесоохрана

- Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих пожаров, - говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Напомним, в 2024 году, по данным регионального МЧС, произошло свыше 500 пожаров, площадь, пройденная огнем в лесном фонде, составила около 750 тысяч гектаров, погибли 66 человек, 12 пострадали.