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Происшествия10 июля 2026 7:00

Поврежденные пути и утраченный уголь: ошибка двух машинистов обернулась 99-миллионным ущербомфото

В Приамурье машинисты заплатят 100 тысяч за сход 28 вагонов
Никита ТИШКОВ
Суд в Приамурье оштрафовал машинистов на 100 тысяч рублей за сход 28 вагонов

Суд в Приамурье оштрафовал машинистов на 100 тысяч рублей за сход 28 вагонов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Магдагачинский районный суд вынес приговор машинистам, признанным виновными в нарушении правил безопасности движения на железной дороге, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В марте 2025 года они нарушили инструкцию по вождению соединенных составов, что привело к сходу с рельсов 28 вагонов.

В результате аварии повреждено более 160 метров путей, утрачено 1382,6 тонны угля. Общий ущерб составил 99 млн рублей.

Дело было рассмотрено в особом порядке

Дело было рассмотрено в особом порядке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело было рассмотрено в особом порядке - подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил каждому из подсудимых штраф в размере 100 тысяч рублей. Одна из пострадавших компаний также подала гражданский иск на возмещение ущерба в размере около 5 млн рублей.