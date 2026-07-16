В Амурской области изменили правила работы Совета по развитию МСП

Фото: Союз предпринимателей Амурской области.

По словам Белобородова, в действовавшей редакции документа были нормы, которые создавали неравные условия для общественных объединений предпринимателей. В частности, для вхождения в состав Совета требовалось согласование кандидатов с председателем Совета — губернатором. Исключение составляли только представители четырёх федеральных деловых объединений.

«Это создавало ситуацию, когда одни организации имели преимущественное право, а другие — только с разрешения губернатора. Такой порядок нарушал принцип равного доступа общественных объединений к участию в работе совещательных органов», — пояснил Белобородов.

Прокуратура Амурской области провела антикоррупционную экспертизу Положения и подтвердила наличие коррупциогенных факторов. Прокурор внёс губернатору представление об устранении нарушений.

Фото: Союз предпринимателей Амурской области.

16 июня 2026 года губернатор Василий Орлов утвердил новую редакцию Положения. В ней исключены нормы, требующие согласования кандидатов с губернатором, и отменено преимущественное право четырёх федеральных объединений. Теперь все общественные объединения, зарегистрированные на территории Амурской области, могут направлять своих представителей в Совет на равных условиях.

«Это победа не моя, а всех общественных объединений, которые хотят участвовать в диалоге с властью, — отметил Белобородов. — Теперь правила одинаковы для всех. И это главное».

Однако в новой редакции Положения появился новый нюанс. В Совете установлена численность — не более 49 человек. При этом потенциальных общественных объединений, желающих направить своих представителей, больше, чем мест. Ранее такого ограничения не было.

По мнению Белобородова, это может создать новую бюрократическую сложность: при большом количестве желающих часть объединений не сможет войти в Совет, поскольку все места будут формально заняты.

«Мы продолжим следить за тем, как это работает на практике, — сказал Белобородов. — Справедливость не должна быть формальной. Если мы увидим, что новые правила мешают предпринимателям участвовать в диалоге с властью, будем добиваться дальнейших изменений».

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области является консультативно-совещательным органом. Его задача — обеспечить взаимодействие власти и предпринимательского сообщества, обсуждать меры поддержки бизнеса и вырабатывать предложения по актуальным вопросам.