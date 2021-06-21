Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 июня 2021: в регионе введены новые ограничения

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Приамурье вводятся новые ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Так, будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и других аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 до 23 часов. В остальное время заведения могут работать «на вынос».

В кинотеатрах, концертных залах, зрительных местах иных развлекательных и досуговых заведений необходимо обеспечить «шахматную» рассадку посетителей с заполняемостью в 50%.

Детям до 14 лет находится в торговых центрах без родителей запрещено. Собственники помещений должны за этим следить.

Приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа в Интернет по Wi-Fi.

О фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения пациентов COVID-19 передавать информацию в адрес УМВД по Амурской области.

Также сотрудники Управления МВД России по Амурской области будут проводить рейды по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19.

За текущую неделю рост заболеваемости ковидом отмечен практически два раза - на прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267. Прирост – 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости.

- Прогноз, который мы даём на следующую неделю, – будут показатели заболеваемости апреля – около 500 случаев. Ситуация крайне неблагополучна, - отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Наиболее сложная ситуация в Благовещенске и Тынде. Но при этом эпидраспространение наблюдается на всех территориях области. Снова возросло количество контактных - с 700 в начале месяца до двух тысяч на сегодня.

Особенностью является вовлечение в эпидпроцесс детей от 7 до 14 лет. Заболеваемость возрастной группы 18-29 лет выросла в 2,7 раза.

Как рассказала Ольга Курганова, в эпидпроцесс вовлечено невакцинированное население. Заражение происходит в общественных местах и во время массовых мероприятий.

Неблагополучная ситуация и по заболеваемости внебольничными пневмониями.

- Необходимо наращивать вакцинацию. Только благодаря этому мы сможем удержать ситуацию. Ограничения, которые действуют на территории области, должны контролироваться и жёстко выполняться, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

В связи с ростом заболеваемости Минздраву области необходимо готовиться к развертыванию дополнительных госпиталей, расширять лабораторную диагностику на COVID-19 и пневмоний. А также к развёртыванию госпиталей для долечивания пациентов, выписанных из инфекционных стационаров с внебольничной пневмонией, как осложнения COVID-19, на базе дневных стационаров поликлиник Благовещенска.

Студенты Приамурья могут не попасть на пары и в общежитие без прививки от коронавируса или медотвода от нее. Об этом на оперштабе заявил глава региона Василий Орлов.

Причина этому – рост заболеваемости ковидом в Амурской области. Из-за этого в Приамурье усилена работа по вакцинации студентов и педагогов вузов. Вопрос о размещении студентов в общежитиях только с прививочным листом или медотводом пока рассматривается.

Мало того, учащихся могут не пустить на занятия без этих документов.

- Вузам стоит рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму обучения тех студентов, которые необоснованно отказались от вакцинации, - отметил губернатор Василий Орлов.

Руководителям предприятий области также необходимо взять ситуацию с вакцинацией под контроль. Как заявил губернатор, «существует масса способов мотивировать сотрудников вакцинироваться и предупредить риск остановки всего рабочего процесса в случае вспышки заболевания в организации». Особенно это касается крупных промышленных предприятий региона.

В Амурской области прививку от COVID-19 прошли 31,3 % от планового числа жителей. На сегодняшний день регион получил 13 4356 доз вакцины трех видов, из этого количества использовано 85, 2 %. Первым компонентом привито 113411 человек (31,26%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 95094 человек (26,20%).

Хорошие результаты по темпам вакцинации показывают Шимановский и Селемджинский районы, где на сегодняшний день от коронавируса привито 76,3% и 75% подлежащего населения соответственно. Амурские пенсионеры прививаются лучше, чем в стране – вакцинировано 25,8 % (в среднем по РФ – 23, 6%).

- По-прежнему низкими остаются темпы вакцинации среди медицинских учреждений, подведомственных РЖД, а также в категории студентов и молодежи от 18 до 25 лет. Общий охват вакцинацией студентов составляет всего 10 %, - рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

По данным амурского Минобразования, на сегодняшний день общее количество вакцинированных от COVID-19 педагогов составляет 4485 человек — 34 % от общего количества. Переболели коронавирусом 2689 преподавателей (прирост за две недели – 4 человека).

За выходные заболели 102 амурчанина, общее количество зараженных достигло 23 345 человек. Продолжают лечение пациентов.

Вылечиться удалось 22 650 заболевшим, в том числе за последние сутки – 45.

Количество летальных исходов - 297.