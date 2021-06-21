В Благовещенске из-за подъема воды под мостом через Зею застряла баржа

Баржа не смогла пройти из-за подъема воды в Зее. Фото: скриншот из видео пресс-службы Амурского газохимического комплекса

В Благовещенске баржа с колонной для Амурского газохимического комплекса не смогла проплыть под мостом через Зею. Плавсредство с габаритным грузом застряло под сооружением.

Очевидцы снимали происходящее на видео и делились кадрами в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Амурского ГХК. Баржу, которая следовала в Свободненский район, отбуксировали назад до улучшения паводковой обстановки.

- Утром баржа с колонной прошла технические мероприятия, необходимые для прохождения под мостовыми переходами в условиях сложившейся паводковой ситуации. Однако стремительно поднимающийся уровень воды не позволил провести габаритное оборудование под автомобильным мостом через реку Зея. Для того, чтобы не нанести повреждения мосту и оборудованию, было принято решение отбуксировать баржу с колонной в район п. Зазейский, - рассказали специалисты.

Там состав поставили на якорь. Движение к причалу разгрузки продолжится после улучшения паводковой ситуации.

Позже по поводу произошедшего высказался губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что после инцидента мост проверили специалисты.

- По итогам комиссионного обследования моста через реку Зея механические повреждения не выявлены. Мост функционирует в штатном режиме. Ежедневно проводится мониторинг технического состояния моста, - пояснил глава региона.