Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 июня 2021: за сутки в области регистрируют до 60 случаев заболевания

Продолжают лечение больше 400 человек Фото: архив

Статистика по коронавирусу в Амурской области продолжает расти. За минувшие сутки, 21 июня, в регионе заболели 58 человек. По данным областного Управления Роспотребнадзора, у 40 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 18 – в виде пневмонии (31%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2993,30 на 100 тысяч населения. За весь период зарегистрировано 23 403 случаев. Всего обследовано на COVID 1 009 990 человек, в том числе за последние сутки – 2 342.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, продолжают лечение 405 амурчан. Из больниц выписано 22 701 пациент, из них 51 – за минувшие сутки.

Количество летальных исходов остается на прежнем уровне и составляет 297 человек.