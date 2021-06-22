В Приамурье развернуто 53 пункта временного размещения

Эвакуировано 103 человека, из них 34 ребенка Фото: МЧС России по Амурской области

По информации на утро 22 июня, в Амурской области организовано 53 пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью 4576 человек. В готовности к развертыванию еще 23 пункта на 2299 человек.

В 20 населенных пунктов, расположенных по реке Амур, направлены группировки спасателей для оказания помощи людям и ликвидации последствий паводка, всего – 232 человека, 31 единица техники, 19 плавсредств.

Из них:

- в Сковородинском районе – 35 человек, 6 единиц техники, 2 плавсредства,

- в Магдагачинском районе – 16 человек, 4 единицы техники, 3 плавсредства,

- в Шимановском районе -35 человек, 9 единиц техники, 4 плавсредства,

- в Благовещенском районе – 54 человека, 2 единицы техники, 5 плавсредств, 5 мотопомп и 1 ПТС,

- в Тамбовском районе – 20 человек, 1 единица техники, 1 плавсредство, 1 мотопомпа,

- в Константиновском районе – 30 человек, 2 плавсредства и 2 мотопомпы,

- в Архаринском районе – 42 человека, 9 единицы техники, 4 плавсредства. 4 мотопомпы.

В настоящее время подтоплено 24 частных жилых дома. Из них пять в селе Игнашино Сковородинского района и 19 в селе Черняево Магдагачинского района.

Вода зашла на 63 (+18) приусадебных участка, 13 – в Сковородинском районе и 50 – в Магдагачинском (49 в Черняево и 1 в Толбузино).

Эвакуировано 103 человека, из них 34 ребенка. В ПВР разместились 42 человека, из них 13 детей, остальные остановились у родственников.

Развернуто 14 нештатных гидрологических постов. Контроль за гидрологической обстановкой осуществляется круглосуточно с интервалом каждые 2 часа.

Напомним, неблагоприятный прогноз от Амурского ЦГМС был получен 20 июня. Согласно ему ожидается выход Забайкальского паводка на территорию области с превышением критериев опасно гидрологического явления по реке Амур. В зону подтопления может попасть 53 населённых пункта, расположенных в пойме Амура и устье Зеи, более 100 участков дорог местного значения.