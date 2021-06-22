Из-за паводка в лагерях Амурской области досрочно завершаются первые смены

Все вопросы можно задать руководству лагерей или в управление образования Благовещенска Фото: Правительство Амурской области

В связи с подъемом уровня рек в Амурской области и риском размытия дорог в работу двух загородных лагерей внесены корректировки. Так, в лагере «Огонек» вместо 28 июня первая смена завершается уже сегодня, 22 июня. Домой отправился 101 ребенок и 24 работника. Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Благовещенска.

- По данным филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС» «Амурский центр ЦГМС» с 24 по 27 июня ожидается повышение уровня воды на реке Зея в районе Благовещенска и села Белогорье – от 900 до 1000 сантиметров, по реке Амур в районе Благовещенска – от 900 до 1000 сантиметров, – говорится в решении КЧС.

Все вопросы по досрочному окончанию смены в «Огоньке» можно адресовать руководству учреждения или в управление образования Благовещенска.

В лагере «Колосок» также принимаются превентивные меры. На сегодняшний день первая смена там завершена, детей на территории нет. Однако в связи с неблагоприятными прогнозами и с целью обеспечения безопасности детей рассматривается вопрос о переносе второй смены, которая должна была стартовать 25 июня. Предварительно ее начало запланировано на 1 июля. В настоящее время в «Колоске» принимаются меры по сохранности имущества лагеря.