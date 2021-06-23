Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 июня 2021: в ЗАГС не пустят без прививки от ковида

За неделю заболели больше 260 человек Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 63 новых случая COVID-2019. У 44 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 19 – в виде пневмонии (30%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,3 %, показатель заболеваемости – 3001,36 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 466 случаев коронавируса.

Всего обследовано на COVID 1 012127 человек, в том числе за последние сутки – 2 342.

За прошедшую неделю ковид подтвердили у 267 амурчан, показатель заболеваемости – 34,15 на 100 тысяч населения, что на 79,2 % выше уровня заболеваемости прошлой недели.

В лидерах снова находится столица Приамурья, где за неделю заболели 82 человека. На втором месте Тында – здесь коронавирус подтвердили у 25 человек, в Свободном и Зее – у 20. В Мазановском районе заболели 19 человек, в Белогорске – 16, в Серышевском районе – 11, в Сковородинском – 9. По 8 случаев заражения выявлено а Селемджинском и Тамбовском районах, по 7 – в Райчихинске, Свободненском и Шимановском районах. По 4 человека заразились в Шимановске, Зейском, Бурейском и Тындинском районах. В Благовещенском и Ивановском районах – по 3 случая, в Завитинском районе – 2, в Архаринском, Белогорском, Магдагачинском и Михайловском районах – по одному.

Большая часть (73%) переносит заболевание в форме ОРВИ, 25% - в форме пневмонии. У 2% нет симптомов.

На долю взрослого населения приходится 87% заболевших. Из них:

30-49 лет – 40%

50-64 года – 24%

18-29 лет –12%

старше 65 лет – 11%

Под медицинским наблюдением находится 2075 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 086 596 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 328,2 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 340,6.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19. По состоянию на 21.06.2021 привито около 116 тысяч человек.

В Амурской области вводятся новые коронавирусные ограничения. Теперь в ЗАГС можно зайти только при наличии сертификата о прививке или отрицательном тесте на ковид.

О нововведениях сообщили в управлении ЗАГС Амурской области. По согласованию с Роспотребнадзором, на церемонию регистрации брака будут допускаться только те, кто имеет при себе документы об отсутствии коронавируса: либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, срок которого составляет не более трёх дней.

Сообщается, что такие строгие требования распространяются только на гостей. Молодожёны всё ещё могут приходить в ЗАГС без справок. Также в силе остаются прежние ограничения. В залы регистрации брака по-прежнему допускают не более 10 человек.