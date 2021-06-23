Паводок идет на Благовещенск

Паводок может оказаться сильнее, чем в 2013 году Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области 20 июня объявили режим повышенной готовности из-за паводка. Под угрозой подтопления находятся населенные пункты и дороги в девяти районах и городе Благовещенске. В столицу региона гребень паводка придет с 24 по 27 июня. При этом уровень воды может превысить максимальную отметку 2013 года.

Подготовка к худшему

В наихудшей ситуации уровень Амура рядом с Благовещенском достигнет 9-10 метров, при том что опасным явлением считается подъем воды уже на 8 метров. Такое развитие событий не самое вероятное: в Сковородинском районе вода пошла на спад, да и в целом ее уровень оказался ниже спрогнозированного. Но расслабляться рано.

- Необходимо готовиться к максимально неприятному сценарию, - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов. – Давайте вспомним, как мы проходили паводок в 2019 году. Оперативные решения, личная ответственность и достоверная информация – это то, что нам сейчас нужно.

Сейчас паводок разворачивается примерно так же, как в 1958 году. В таком случае в зоне его действия рискуют оказаться 52 населенных пункта Амурской области, из которых четыре может затопить полностью. Речь идет о Калиновке Магдагачинского района, Буссе и Петропавловке Свободненского района и Маркове Благовещенского района.

По словам начальника Главного управления МЧС по Амурской области Игоря Смирнова, для жителей Маркова в соседнем населенном пункте уже развернут пункт временного размещения. В села и поселки, где ожидается подтопления, направили группировки спасателей. Причем не только местных – помогать во время паводка приехали сотрудники спасательных центров из Новосибирска, Хабаровска, с Камчатки.

Угроза над Владимировкой

Паводок заставил амурчан вспомнить знаменитое наводнение 2013 года, когда особенно сильно топило село Владимировка. В этом году ему тоже угрожает большая вода.

- В 2013 году паводок у нас шел с Зеи и образовывался в бассейне Зейского водохранилища. Но сейчас вода устойчиво ежедневно падает, дожди там не прогнозируются, поэтому по Зее ухудшения обстановки мы не ожидаем. Селемджа тоже находится в русле, ведет себя спокойно, - рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов. - Единственное, при прохождении паводка по Амуру Зея будет в подпоре, они встречаются в районе Благовещенска. Из-за этого существует угроза для Усть-Ивановки, Владимировки и Зазейского.

В Усть-Ивановке в зону затопления попадают некоторые дома на улицах Зеленой, Лесной, Молодежной, Спортивной, Больничной и других. Во Владимировке прогноз хуже: под воду может уйти вся территория села.

- Чтобы сохранить имущество, необходимо все по максимуму поднять на чердаки, вывезти птицу и скот. Эвакуируем или будем гнать - будет решено в течение дня. Всех собак 24-го числа отпускайте с привязи, - заявил глава Владимировки Александр Лимайкин на собрании местных жителей 21 июня. – Технику не бросайте, вывозите, потому что вода стопроцентно затопит Владимировку. Будем вывозить ее на «язык», как в 2013-м. Охранять будет Росгвардия.

Масштабная подготовка к паводку идет по всему Благовещенскому району. Упор делают не только на Владимировке, но и на Усть-Ивановке, Гродекове и Маркове – в последнем из-за высокого уровня воды в озере Круглом уже подтопило улицу Амурскую. Везде работают спасатели.

- Привлечено 19 самосвалов, четыре погрузчика, экскаваторы и грейдеры. Приобретено и роздано по поселениям 14 тысяч мешков. Сейчас прорабатываются варианты размещения водоналивных дамб в селе Заречном. Совместно с минприроды области определены места погрузки инертных материалов для отсыпки дамб. Определены места размещения пунктов временного размещения. Составлен список дружинников в количестве 47 человек, которые смогут остаться в селах в случае подтопления, определены места отгона скота, - доложил глава района Евгений Седых.

Риск для Благовещенска

Областной центр тоже находится в зоне подтопления. Вода может выйти на некоторые улицы Белогорья, поселок Зазейский. В Благовещенске ожидается подтопление улицы Набережной, включая полуостров Затонский. Кроме этого, вода придет в садовые товарищества Верхнеблаговещенского.

- Паниковать не стоит, желательно оставить дачные участки и дома, которые попадают в зону затопления, поднять все вещи на верхние этажи, переждать паводок, и затем вернуться приводить в порядок свои территории, – рассказал начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Игорь Темнюк.

Перед отъездом амурчан просят взять документы и вещи первой необходимости, отключить газ, воду и электроэнергию, эвакуировать домашних питомцев. При необходимости перебраться можно в пункты временного размещения – их будет четыре. Один ПВР развернут на базе школы №24 в Белогорье, еще два - на базе общежития по улице Пионерской. Резервный пункт откроют в школе №22.

- Силами МКП «ГСТК» возводятся дамбы по сценарию 2013 года, но в увеличенном объеме – с учетом того, что уровень воды будет выше на 1-2 метра, чем в 2013 году. Завтра развернем пункты временного размещения, в случае необходимости туда будут переселять людей из зон затопления, – добавил Игорь Темнюк.

Уже вечером 21 июня в район Амурской, 1, завезли 75 тонн песка и начали возводить дамбы.

- Многие горожане откликнулись, готовы оказать посильную помощь и вместе с нами противостоять паводку. Люди пишут мне лично, звонят – предлагают свою помощь, - рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Во вторник, 22 июня, наполнять мешки с песком спасателям помогали воспитанники областной школы олимпийского резерва, городской детско-юношеской спортивной школы № 5, студенты ДальГАУ, педколледжа, а также студенты амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства и простые волонтеры. Помогали и 50 человек из ДВОКУ.

Еще одну планируется возвести в районе озера Утесное станции Белогорье. По улицам Лазо и Пушкина в районе мостов создадут запас грунта для перекрытия в случае необходимости русла Бурхановки. Запас грунта будет создан и в Верхнеблаговещенском.

«Комсомольская правда – Благовещенск» продолжит следить за развитием событий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Максимальный уровень воды в 2013 году в Благовещенске достигал 822 см. В 2021 году ожидается подъем Амура до 900-1000 см.