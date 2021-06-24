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Здоровье24 июня 2021 3:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 июня 2021: число заболевших в сутки возросло до 69 человек

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 24 июня 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Амурчане продолжают умирать от коронавируса Фото: Минздрав Амурской области

Амурчане продолжают умирать от коронавируса Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области коронавирус подтвердился у 69 человек. У 54 заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 15 – в виде пневмонии (22%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,3 %, показатель заболеваемости – 3010,18 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 535 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 014 497 человек, в том числе за последние сутки – 2 370.

Продолжают лечение 425 человек. Выздоровели 22 810 человек, в том числе за последние сутки – 62.

За весь период умерли 300 человек. За сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

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