Фестиваль уличного кино и новая постановка: куда сходить в ближайшие дни в Благовещенске?

Традиционно во время фестиваля амурчанам покажут интересные российские короткометражки Фото: Минкультуры Амурской области

В четверг, 24 июня, в сквере Амурского областного дома народного творчества состоится Фестиваль уличного кино (18+). В России он проводится с 2014 года, в Приамурье – с 2017-го.

Традиционно во время фестиваля амурчанам покажут интересные российские короткометражки. На этот раз в конкурсную программу попали девять кинолент. В их создании принимали участие многие известные актеры – например, Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова.

В Благовещенске показ стартует в 20.30. Помимо областной столицы фильмы – участники фестиваля продемонстрируют еще на 11 площадках по всему Приамурью. Вход будет свободным, но необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Фестиваль уличного кино – часть масштабной программы Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. С полным списком мероприятия ярмарки можно ознакомиться на сайте amurartfair.ru.

КОНКРЕТНО

Конкурсная программа фестиваля

«И ПРИВЕТ» (12+), Наталия Мещанинова и Борис Хлебников. Хронометраж: 11 минут. Фестивальная премьера.

Сатирическая (и очень актуальная) короткометражка об отношении к ковиду от авторов «Аритмии».

«ИГРАЙ ДЛЯ КАЖДОГО» (12+), Иван Петухов. Хронометраж: 19 минут.

Пятерка участников заштатного духового оркестрика отправляется на очередной заказ. Трясется по подмосковной дороге безнадежно устаревший микроавтобус. Устало переругиваются между собой потрепанные жизнью музыканты. Никто из них еще не знает, что рядовая поездка за легкими деньгами вот-вот обернется для каждого возвращением к себе настоящему.

«ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ» (0+), Иван Соснин. Хронометраж: 17 минут. Фестивальная премьера.

Молодой моряк Саша с детства не виделся с отцом. Путешествуя по миру, он отправляет ему письма, каждый раз остающиеся без ответа. Но однажды, возвращаясь домой из плавания, Саша находит в почтовом ящике ответное письмо.

«ПОКАЗАЛОСЬ» (16+), Байбулат Батуллин. Хронометраж: 12 минут.

Однажды утром учитель физики Александр Аксенов замечает в своем дворе гигантские ягодицы. Тревожась за свой рассудок и безопасность города, Александр Дмитриевич записывает видеообращение на YouTube – и внезапно узнает, что таинственный объект появился не только у него во дворе.

«ЭКСПЕРТ» (16+), Галина Масленникова. Хронометраж: 7 минут. Фестивальная премьера.

Семен Семенович Попихайло – настоящий эксперт. Днями напролет он пишет «дельные» комментарии в интернете – об управлении страной, футболе, Трампе, протестах, пользе помидоров и других важных темах. Но что если однажды Семен Семенович станет Царем России?

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (0+), Оксана Карас. Хронометраж: 15 минут. Фестивальная премьера.

Известной актрисе по имени Чулпан предстоит непростой вечер. Через 20 минут она должна выйти на сцену и вручить награду на благотворительной премии, – причем сделать это в украшениях престижного бренда. Чулпан вручают чемодан с украшениями, а в комплекте с ним – охранника, следящего за сохранностью бриллиантов.

«ВАРЯ» (12+), Ника Горбушина. Хронометраж: 22 минуты.

Варя выбрала, как считается, не совсем женскую профессию — она хочет стать пожарным. Девушка приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь.

«ФОКУС-ГРУППА» (16+), Алексей Карпов. Хронометраж: 6 минут.

Это могла быть обычная фокус-группа для обсуждения рекламного ролика. Но кто-то из участников принес с собой бомбу.

«ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ» (18+), Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов. Хронометраж: 13 минут.

План 17-летнего Жени был прост: в преддверии Нового года отправить родителей на дачу, а самому привести в дом девушку. Что могло пойти не так?

Общая длительность программы: 2 часа 5 минут.

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Амурский драмтеатр готовит премьеру

Впервые новую постановку можно будет увидеть 25 июня

В Благовещенске вовсю идут репетиции новой комедии «Букет» (12+), которую вот-вот сыграют на сцене Амурского областного драматического театра. Готовит ее постановщик Игорь Афанасьев, заслуженный деятель искусств Украины. Он же, к слову, поставил популярную среди амурчан «Ночь перед Рождеством» - этот спектакль собирает аншлаги уже десять лет, так что в качестве новой работы режиссера сомневаться не приходится.

- В премьерном спектакле заняты актеры: Юрий Егоров, Ольга Зорина, Екатерина Гордейчик и Никита Жидовленко. И хотя в пьесе всего четыре персонажа, страсти на сцене будут кипеть нешуточные! Потому что уж очень интересные события происходят в жизни героев, – рассказывают в пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Странности в жизни семьи начинаются с огромного букета роз, который муж притаскивает домой. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного - да вот только он никогда не дарил жене больше трех хризантем, да и то по большим праздникам!

Букет заставляет супругов вспомнить обо всех тонкостях и сложностях их семейной жизни и практически доводит до развода. В этот момент дочь, которая общается с родителями исключительно по долгу и по скайпу, сообщает, что выходит замуж. Родителей она не зовет, поскольку условие тусовки - прыжок с парашютом в тандеме. Но супруги решают во что бы то ни стало присутствовать на свадьбе дочери…

Что будет происходить дальше, зрители смогут увидеть 25 июня в 18.30, а также 26 и 27 июня в 18.00. В первый день премьеры, 25 июня, после спектакля состоится «букетно-конфетная встреча» зрителей с автором пьесы Яной Стародуб-Афанасьевой. Попасть на встречу можно будет по пригласительным билетам.

Благовещенцы смогут увидеть новую постановку Фото: Минкультуры Амурской области

Также благовещенцы могут посетить много других интересных мероприятий:

Детский спектакль (6+)

25 июня, 18.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел. 49-44-10

Мастер-класс по росписи камней (12+)

26 июня, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел. 49-44-10

Интерактивная экскурсия ко Дню дружбы и единения славян (6+)

26 июня, 15.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

Детский спектакль (0+)

27 июня, 11.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел. 49-44-10

Квест (6+)

27 июня, 16.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

Обзорная экскурсия (12+)

26-27 июня, 11.00 и 14.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14, тел. 49-00-09