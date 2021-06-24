Во Владимировке под угрозой подтопления находится 400 домов

Население Владимировки помогает спасателям в укреплении дамб Фото: Правительство Амурской области

Жители села Владимировка ждут приход воды. Под угрозой подтопления здесь находятся более 400 домов. Администрация Усть-Ивановского сельсовета оповещает население всеми доступными способами, собирает списки тех, комц необходима помощь в вывозе имущества, идет работа на дамбах.

В местном Доме культуры, где круглосуточно работает оперативный штаб, жителям села можно узнать о гидрологической обстановке и принимаемых в связи с паводком мерах. Здесь же ежедневно проходит совещание с главой муниципального образования Александром Лимайкиным. Он же ставит задачи прибывшим на помощь камчатских спасателям. Сотрудники МЧС оснащены всем необходимым для организации мероприятий в зоне затопления. На сегодняшний день 30 спасателей укрепляют берег села и передают адресную помощь населению.

Стоит отметить, что население Владимировки активно помогает спасателям в укреплении дамб с использованием личного инвентаря, автомобилей и запасов подручных средств.

Не остаются в стороне и подрядные организации, которые выделили на ремонт дамб тяжелую автомобильную и тракторную технику.

- Полномасштабное оповещение населения организовано в полной мере – от сообщений в группах WhatsApp и подворовых обходов до использования сигнальных громкоговорящих установок пожарных и полицейских спецмашин. Мы делаем все от нас зависящее, население всегда может обращаться и в оперативный штаб, и ко мне лично. Я всегда на связи», - прокомментировал Александр Лимайкин.

Для тех, кому некуда эвакуироваться, развернут пункт временного размещения и питания на базе чигиринской школы. Он рассчитан на 110 мест, на утро сегодняшнего дня здесь находятся 13 человек из сел Марково и Игнатьево.

По состоянию на 24 июня на территории Амурской области подтоплено 128 (+2) жилых домов:

- Сковородинский район, село Игнашино – 5

- Магдагачинский район, село Черняево – 112, село Толбузино 2

- Шимановский район, село Нововоскресеновка – 6

- Благовещенский район, село Марково – 3

281 (+8) приусадебный участок:

- Сковородинский район, село Игнашино – 8, село Албазино – 10

- Магдагачинский район, село Черняево – 153, село Толбузино – 5, село Кузнецово – 3

- Шимановский район, село Нововоскресеновка – 40, село Ушаково – 3

- Благовещенский район, село Марково – 35

- Благовещенск, поселок Зазейский – 24

Подтоплено и шесть участков автомобильных дорог:

- Магдагачинский район – 1

- Зейский район – 1

- Сковородинский район – 1

- Шимановский район – 1

- Благовещенский район – 2

- Один автомобильный мост в Благовещенске.

Без транспортного сообщения находятся три населенных пункта:

- Сковородинский район, село Игнашино

- Магдагачинский район, поселок Апрельский

- Зейский район, село Сиан.

Организованы две лодочные переправы в селе Марково Благовещенского района и селе Игнашино Сковородинского района.

По состоянию на 23 июня эвакуировано 318 человек, в трех ПВР размещены 53 человек, в том числе 27 детей.

Задействована группировка из 534 человек, 168 единиц техники, в том числе 32 плавсредства.

Под руководством губернатора Амурской области ежедневно проводится Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам, связанным с ухудшением гидрологической обстановки и угрозой подтопления населенных пунктов.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. Обстановка в населенных пунктах круглосуточно контролируется специалистами Центра управления в кризисных ситуациях. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств.