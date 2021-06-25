Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 июня 2021: число заболевших в сутки перевалило за 70

От коронавируса продолжают умирать амурчане Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 73 амурчан. У 51 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 22 – в виде пневмонии (30%).

Показатель заболеваемости составляет 3019,52 на 100 тысяч населения, темп прироста за последние сутки – 0,3 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 608 случаев коронавируса.

Всего обследовано на COVID 1 016 545 человек, в том числе за последние сутки – 2 048.

Продолжают лечение 427 человек. Выздоровели 69 человек за сутки, 22 879 – за весь период.

От коронавируса скончались 2 человека. общее количество летальных исходов возросло до 302.