Ночью во Владимировке эвакуировали людей

В регионе остаются подтопленными 526 приусадебных участков и 281 жилой дом Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области продолжает расти уровень воды в реках. Так, уровень воды в реке Амур почти достиг уровня 2013 года. В районе улицы Амурская, 1, река Зея полностью затопила пляж и подобралась к недавно построенной дамбе.

Ночью во Владимировке и вовсе началась эвакуация местных жителей. Вода затопила улицы села. По сообщению главы Усть-Ивановского сельсовета Александра Лимайкина, затопило следующие улицы: Набережная, Вторая Набережная, переулок Резвый, переулок Нагорный, Энергетиков, улица Тихая, улица Светлая, улица Городская, улица Лесная.

- Немедленно покиньте свои дома, самоэвакуируйтесь. Если у кого-то нет возможности выехать, обратитесь по адресу: Центральная, 28. Там будут вывозить автобусами, – сообщил глава местной администрации.

А в соцсетях местные жители продолжают собирать силы и средства для возведения дамб.

По состоянию на 25 июня в Амурской области остается затопленным 281 жилой дом и 526 приусадебных участков.

По сообщению Правительства пять домов подтоплены в селе Игнашино Сковородинского района, 112 – Черняево Магдагачинского района; 2 – Толбузино Магдагачинского района. В с. Нововоскресеновка Шимановского района – 13; в с. Ушаково Шимановского района – 13; в с. Марково Благовещенского района – 89. В с. Игнатьево Благовещенского района – 18; в с. Сергеевка Благовещенского района – 8; в с. Заречное Благовещенского района – 8; в с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района – 9; с Петропавловка Свободненского района – 4.

Девять населённых пунктов лишились транспортного сообщения. Это п. Апрельский, п. Кузнецово, с. Калиновка, с. Красная Падь Магдагачинского района; с. Игнашино Сковородинского района, с. Сергеевка, с. Бибиково, с. Михайловка Благовещенского района, с. Петропавловка Свободненского район.

Спасателями организованы четыре лодочные переправы в с. Марково, с. Игнашино, с Черняево, с. Нововоскресеновка.

С подтопленных территорий эвакуировано 955 человек, в том числе 254 детей.