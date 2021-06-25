Двухколесные чудеса: осваиваем транспорт нового поколения

Для езды на самокате не нужно иметь каких-то специальных навыков Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

В Благовещенск пришло долгожданное лето. А вместе с ним на улицах города всё чаще можно заметить непривычные виды транспорта. Велосипедами и роликами уже никого не удивить, а вот гироскутеры и электросамокаты до сих пор кажутся необычным способом передвижения. Чем же так понравились новые устройства местным жителям, и сложно ли научиться на них кататься, узнала «Комсомольская правда».

Сложно, но возможно

Обычный четверг выдался богатым на приключения. Вечером, когда спала жара, вместе с подругой и мужем мы отправились на прогулку по набережной. Проходя мимо проката всех возможных роликов, скейтбордов и велосипедов, было решено проехаться хоть на чём-нибудь.

Наш выбор пал на гироскутеры. Но после краткой инструкции работника мы с подругой резко передумали, а вот муж всё равно решил попробовать освоить этот чудо-транспорт.

Мы видели, как на гироскутере катались совсем маленькие дети, поэтому предполагали, что ничего сложного в его управлении нет. Но как же мы ошибались! В прокате нас сразу предупредили: «Держите катающегося за руку и далеко от него не отходите!». Но наколенники и другие средства защиты, к сожалению, не выдали.

Пришло время пробовать. Супруг взял в руки гироскутер и отнёс его на хорошо асфальтированную площадку. С нашей поддержкой он всё же встал на двухколесное чудо. С непривычки тело начало двигаться вперёд и назад, а вместе с ним и наш новый электрический друг. Я понимала, что на этом мы далеко не уедем, и решила заглянуть в интернет.

Дельные советы

Рекомендации в интернете – тот же краткий инструктаж от парня из проката. Сначала «эксперты» предлагают включить прибор, а затем аккуратно на него встать, соблюдая равновесие. Наклоны в разные стороны опасны. Поэтому необходимо стоять с прямой спиной. Придерживая мужа за руку, пусть и не сразу, но первый шаг нам выполнить удалось.

Но просто так стоять на месте, согласитесь, неинтересно. Цель-то была научиться ездить и управлять транспортом. Знатоки из интернета советуют немного наклонить корпус вперёд, то есть вес перенести на носки. И, о чудо, это тоже у нас получилось, хоть и пришлось бежать вперёд гироскутера, чтобы миновать падения.

Площадку для катания мы выбрали не очень удачно – то и дело под ногами мешались люди, их приходилось объезжать. С поворотами оказалось куда сложнее, чем с ездой по прямой траектории. Чтобы завернуть направо, необходимо перенести вес на правую стопу, так пишут эксперты. С левой стороной всё с точностью наоборот – усилить давление нужно на левую ногу. Первый поворот удался, но подстраховка мужу была всё ещё необходима.

Прошло минут пять. Супруг уже двигался с небольшой уверенностью, самостоятельно останавливался и делал повороты. Движение вперёд спиной мы решили оставить на следующий раз – и так уже оба устали.

Кстати, без происшествия не обошлось. Мои босоножки были испорчены – тяжёлый и массивный гироскутер раздавил застёжку. Но хоть ноги остались целыми.

Подводя итоги, можно сказать, что эксперимент удался. Конечно, новичку подружиться с необычным транспортом будет непросто. Однако если потренироваться, то всё обязательно получится.

А как на самокате?

Гироскутер в прокат мы сдали раньше положенного времени и попросили обменять его на самокат. Оказалось для езды на этом транспорте не нужно иметь каких-то специальных навыков. Достаточно просто держать равновесие и следить за дорогой.

Электрический самокат выглядит чуть массивнее, чем обычный. У него есть разъём для заряда батареи, регулятор скорости и рычаг торможения. А в его управлении, действительно, нет ничего сложного.

Для безопасной езды опытные водители этого транспорта рекомендуют плотно прижать руки к рулю, оттолкнуться ногой и создать оптимальный скоростной режим. Нажимая специальный рычаг, быстроту можно менять в один миг.

Поворачивать на самокате можно как с помощью руля, так и ногой, которой вы отталкиваетесь. Муж, например, поворачивал вторым способом, а я не нашла ничего лучше, как просто развернуть самокат. Стоит отметить, что эта штука довольно тяжёлая.

К слову, за 10 минут мы прокатились каждый по кругу. За время прогулки никто не упал и даже не врезался. Но в потоке новичку ездить немного сложно – эффектно маневрировать ещё предстоит научиться.

Ездить на самокате по велодорожке – одно удовольствие. Редко встречаются пешеходы, но есть любители езды на других транспортах, которые, кажется, едут со скоростью света. И пускай самокаты в среднем разгоняются до 20-30 км в час, я, будучи начинающим водителем, по собственным ощущением, ехала не быстрее восьми километров в час.

Вывод напрашивается сам собой. По-моему мнению, это самый удобный вид летнего транспорта. С удовольствием бы ездила на таком в магазин или на работу. Только представьте: никаких пробок и сигналов автомобилей. Есть только одна преграда - отсутствие велодорожек. Но это уже совсем другая история.

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Не забудьте про защиту

Для езды на гироскутере или самокате специальная одежда не требуется, подойдёт повседневная, которая не сковывает движения. Но если вы собираетесь провести долгое время за такой прогулкой, необходимо подумать о безопасности.

Если вы предпочитаете спокойную езду, достаточно приобрести наколенники, налокотники и шлем. Можно выбрать классическое обмундирование в любом понравившемся цвете.

Большое внимание стоит уделить размеру защитных элементов. От этого будет зависеть не только ваша безопасность, но и комфорт. Тесные вещи нарушат кровообращение, ограничат свободу движения и могут пережать мышцы – тогда защита навредит, а не обезопасит. В свою очередь, слишком большие модели будут сползать. Чтобы верно подобрать размер, необходимо воспользоваться сантиметровой лентой. Измерьте окружность колена, локтя или запястья, а затем отправляйтесь за покупкой.

Для новичков подойдут налокотники и наколенники из жёсткого материала, которые наверняка защитят суставы от ушибов и вывихов. Мягкие атрибуты также можно использовать - надевайте их под джинсы или спортивные брюки.

Шлем, пожалуй, является самой важной частью защиты для катания на самокате, роликах или гироскутере. Независимо от стиля езды и опыта этот атрибут обязательно нужно включить в список покупок.

«Головной убор» необходимо подбирать строго по размеру. Шлем должен хорошо прилегать к голове и не соскальзывать во время резких поворотов. На правильно подобранном атрибуте передняя часть будет располагаться ровно над глазами, а боковины горизонтально.