Китай открылся – овощи подешевели?

Благовещенцы надеялись, что, благодаря поставкам из соседнего государства, на полках супермаркета появятся более дешевые товары Фото: Татьяна РЯБОВА

Грузовое речное сообщение Хэйхэ - Благовещенск возобновили 18 мая. Жители административного центра Приамурья ждали этого события с нетерпением, ведь многие товары, в том числе продовольственные, привозят именно из Китая. Благовещенцы надеялись, что, благодаря поставкам из соседнего государства, цены снизятся или на полках супермаркета появятся более дешевые «аналоги» тепличным овощам. Оправдались ли надежды?

Поставки стабильны

Как известно, основными статьями импорта Амурской области являются машины и оборудование, транспортные средства, овощи и фрукты, текстиль и текстильные изделия. По данным минэкономразвития, поставки указанных категорий товаров осуществляют стабильно, дефицита ввозимой продукции на территории региона не наблюдается.

- Перевозки в период летней навигации на данном направлении осуществляются по аналогии с прошлым годом, без выхода экипажей российских и китайских судов на берег сопредельного государства, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности, - заверили в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. - В настоящее время предпосылок для приостановки грузового сообщения нет. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в приграничных территориях двух стран.

Более того, добавили в ведомстве, ожидается дальнейшее увеличение объемов поставок овощей и фруктов, а также машин и оборудования, в том числе для строительства крупных инвестиционных проектов.

Индекс огурца

Сильнее всего амурчан волновала цена на овощи. Уже не первый месяц люди обращают внимание на высокую стоимость огурцов, сладкого перца и помидоров.

И действительно, с момента возобновления грузовых поставок с КНР у региональных ритейлеров наблюдается снижение цен на китайские овощи: на свежие огурцы - 10%, сладкий перец - 12%, морковь - 18%, лук - 17%, брокколи и пекинскую капусту - 18-20%.

Это подтверждают и покупатели.

- Морковь подешевела точно. Было больше 100 рублей за килограмм, сейчас вот 93 рубля, - поделилась наблюдениями Елизавета, жительница Благовещенска. - Еще к середине июня стали дешевле помидоры и китайские огурцы.

Есть категории товаров, на стоимость которых не сильно повлияло открытие сообщения с КНР, например, картофель и капуста - они в Приамурье преимущественно местного и российского производства. На цене фруктов ситуация также не особо сказалась: из Китая сейчас везут только манго и клубнику, а они имеют ограниченный покупательский спрос.

В супермаркетах города в свою очередь отметили, что повального снижения цен ждать не стоит, но согласились, что китайские овощи и фрукты зачастую действительно дешевле, чем российские.

- Если сравнивать местные огурцы и китайские, стоимость вторых будет ниже, - рассказала продавец благовещенского супермаркета Елена. - Когда поступают овощи из Китая, цены на остальные не понижаются, но у людей появляется выбор между более дорогими и более дешевыми. Пока недорогие огурцы есть, покупатели дорогие и не замечают обычно, а когда их нет, все думают: подорожало! А на деле просто пропало то, что дешево.

В другом магазине Благовещенска продавцы рассказали, что овощи и фрукты - одни из самых частых товаров, из-за которых они слышат возмущения покупателей.

- Фрукты и овощи всегда берут, - отметила Людмила, продавец. - Если цены повышаются, ругаются, конечно, но альтернативы-то нет. Бабушки и дедушки ищут, что по акции, например. Вот огурцы китайские берут, они подешевле наших «тепличных». Открыли сейчас грузоперевозку с Китаем, но я б не сказала, что больше людей стали овощи покупать. Как брали, так и берут.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, сейчас продолжается производство и реализация амурских овощей. Цены на продукцию «Тепличного» остаются на уровне прошлого года. Еженедельно на потребительский рынок Приамурья поставляется до 60 тонн свежих огурцов, 30 тонн томатов и овощная зелень местного производства.

Обеспечим себя сами

В настоящее время дефицита овощей и фруктов на потребительском рынке области нет, заверили в минсельхозе Амурской области. Уровень самообеспечения Приамурья овощами в 2020 году составил 40%, фруктами и ягодами, из-за климатических условий - 6,6%, картофелем - 91%.

Местные крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозорганизации выращивают в основном «борщевой набор» - картофель, капусту, морковь и свеклу, а недостаток овощной и фруктово-ягодной продукции восполняется за счет завоза из других регионов России и импорта.

- Основной поставщик импортных овощей, фруктов и ягоды - Китай, его доля составляет 95%, поэтому партнерство с КНР является значимым для нашего субъекта, так как китайская продукция, благодаря удобной логистике, значительно дешевле овощей, фруктов и ягоды, завозимых из западных и южных регионов нашей страны, - добавили в региональном минсельхозе. - В настоящее время завоз овощей и фруктов из КНР осуществляется стабильно три-четыре раза в неделю водным транспортом. Стоимость овощей и фруктов зависит от времени сбора и количества урожая, а импортных - еще и от валютного рынка.

КСТАТИ

Огурцы стали причиной негодования амурчан этим летом. На прилавках свободненских и благовещенских магазинов люди нашли эти овощи за 540-560 рублей. Откуда такие цены, амурчане посмешили спросить у мэра Благовещенска Олега Имамеева.

Оказалось, люди паниковали зря, по такой цене продают только один сорт.

- ООО «Тепличный» поставляет на торговые предприятия города Благовещенска огурцы различных сортов собственного производства. На сегодняшний день розничная цена огурцов сорта «Мева», «Святогор», «Вокью» составляет 200-204 руб./кг. Розничная цена коктейльного огурца премиум-сорта «Ларина» составляет 540 руб./кг. В себестоимости данного вида продукции значительную часть составляет стоимость семян. Удельный вес данного вида в общем объеме выращиваемых огурцов составляет не более 2%, - ответили обеспокоенным людям специалисты городской администрации.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В понедельник, 21 июня, международные грузовые перевозки по реке Амур приостановили на несколько дней. Причиной стало резкое повышение уровня воды, из-за чего возникли сложности в обеспечении безопасности международных перевозок. Решение было согласовано с китайской стороной.

Сейчас на грузовом пункте пропуска Благовещенск оформляют и разгружают китайские суда, перевозившие грузы ранее. Когда оформление и разгрузка завершатся, они вернутся обратно на китайский берег, после чего движение временно прекратится.

Может ли кратковременное закрытие грузового сообщения повлиять на цены? Бизнес-омбудсмен по Амурской области Борис Белобородов считает, что влияние будет несущественно. По его словам, когда предложение на рынке уменьшается, а спрос не меняется, это приводит к увеличению цены. Повышение стоимости всегда влияет на возможность купить товар для тех людей, которые не рассчитывают приобретать его по высокой цене. Но это теоретически, а практически - спрос на свежие фрукты и овощи есть всегда.

- Еще до открытия грузового сообщения через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ у нас были, например, свежие яблоки от разных поставщиков: другие регионы России - Крым и Краснодарский край, другие страны - Сербия. Даже из Китая через другие пункты пропуска поступали товары, - объяснил Борис Леонидович. - Конечно, в краткосрочном периоде может слегка подняться цена, но каких-то резких колебаний, я думаю, ждать не стоит. Те же поставщики китайских фруктов гибко работают на всей протяженности Российско-Китайской границы, в том числе через пункты пропуска Приморья и Хабаровского края.