Как можно помочь подтопленцам в Амурской области

Так, например, доставляли помощь в Сергеевку. Фото: правительство Амурской области

По состоянию на 28 июня, на территории 20 населенных пунктов Амурской области подтоплены 764 частных жилых дома, более 1800 приусадебных участков. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов. Более 400 человек, почти половина из которых дети, были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в пунктах временного размещения. Так как же помогают подтопленцам?

Вещами первой необходимости

В Центре боевых искусств (Новотроицкое шоссе, 8) организован пункт сбора помощи для подтопленцев. Сбор помощи проводится для жителей Грибского, Сергеевки, Чигирей и Владимировки, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения (ПВР), собирают предметы первой необходимости.

Принимаются:

1) Средства личной гигиены.

2) Постельное белье.

3) Питье (соки, морсы, вода) - сейчас очень жарко, кондиционеров в ПВР нет, люди постоянно хотят пить.

4) Памперсы для детей.

5) Влажные салфетки.

Выплатами из бюджета

Амурчанам, пострадавшим во время паводка 2021 года, окажут материальную поддержку за счёт средств областного и федерального бюджетов.

Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области:

1. Единовременной материальной помощи в связи с подтоплением, затоплением жилого помещения (вода поднялась выше пола) в размере 30 тысяч рублей на одно подтопленное домовладение.

2. Дополнительной выплаты на несовершеннолетнего члена семьи, фактического проживавшего в подтопленном, затопленном жилом помещении, в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Документы представляются в рабочую группу по сбору документов на выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией в органах местного самоуправления.

Выплаты из резервного фонда правительства РФ

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, полагается:

1. Единовременная материальная помощь (ЕМП) в случае нарушения условий жизнедеятельности - в размере 10 тыс. руб. на каждого пострадавшего гражданина.

2. Финансовая помощь (ФП) в случае утраты жизненно необходимого имущества в размере:

50 тысяч рублей на каждого гражданина - в случае частичной утраты имущества первой необходимости или 100 тысяч рублей на каждого гражданина - в случае полной утраты имущества первой необходимости.

Факт нарушения условий жизнедеятельности и факт частичной или полной утраты жизненно необходимого имущества устанавливает орган местного самоуправления по заявлению гражданина.

Добровольными пожертвованиями

Для всех желающих помочь, правительство Амурской области сообщает, что действует единственный счет для добровольного перечисления средств амурчанам, пострадавшим от наводнения 2021 года.

Все желающие могут оказать финансовую помощь жителям подтопленных населенных пунктов по реквизитам:

ИНН: 2801123618

КПП: 280101001

Казначейский счет: 03100643000000012300

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области, г. Благовещенск

БИК: 011012100

ОКТМО: 10701000

Банковский счет: 40102810245370000015

УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)

КБК: 015 2 07 02030 02 0000 150

В назначении платежа обязательно указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2021 году».

ВАЖНО!

Несколько рекомендаций о том как не стать жертвой мошенников:

• Необходимо перечислять средства финансовой помощи только на счет, указанный выше.

• При поступлении звонков от лиц, требующих оказать благотворительную помощь, перевести деньги на указанные ими счета, необходимо прервать разговор и сообщить о произошедшем в полицию.

• Мошенники используют программу «подмены номеров» и звонки могут поступать с реально существующих телефонных номеров финансовых, правительственных организаций и правоохранительных органов.

• Не переходите на присланные вам адреса незнакомых интернет-сайтов для перевода денежных средств. В случае поступления подобных обращений, незамедлительно сообщите в полицию.

• При получении денежной компенсации Вы не должны что-либо оплачивать (налоги, проценты от положенной выплаты, за возможность получении выплаты быстрее).

• Никакие сотрудники государственных и правоохранительных органов не могут предлагать вам перечислить деньги на что-либо, у них нет таких полномочий.