Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 июня 2021: в Благовещенске из-за коронавирусных нарушений закрыли кафе китайской кухни

В Благовещенске вирус подтвердили за 120 человек Фото: архив

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 85 человек. За весь период в Приамурье зарегистрировано 23 928 случаев коронавируса.

Всего продолжают болеть 500 амурчан. Выписано из больниц 23 125 человек, в том числе за последние сутки – 51 амурчанин.

Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. За весь период пандемии скончались 303 человека.

С 21 по 27 июня в Приамурье зарегистрировано 410 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составляет 52,44 на 100 тысяч населения, что на 53,6% выше уровня прошлой недели. Такие данные предоставили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

За неделю в Амурской области 410 человек заболело коронавирусом, больше всего заражений выявлено в Благовещенске – 120 человек, Свободном – 50 человек, Тынде – 47 человек, Зее – 40 человек. Большинство заболевших – 94% - взрослое население возрасте от 18 до 65 лет.

У 69% людей заболевание протекает в виде ОРВИ, у 31% - в виде пневмонии.

Под медицинским наблюдением находится 2 179 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 25 июня привито более 124 тысяч человек.

В Благовещенске сотрудники Роспотребнадзора закрыли кафе китайской кухни и два ночных клуба.

Проверка показала, что в организации общепита не соблюдались масочный режим, социальная дистанция - столы стояли вплотную друг к другу, а вместо антисептика на входе стояло средство «для дезинфекции объектов ветеринарного надзора». Также нарушался режим работы заведений. Посетителям и персоналу не измеряли температуру, а воздух не обеззараживали.

В ночных клубах выявлены похожие нарушения.