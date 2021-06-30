Московская киногруппа отправилась в экспедицию по Приамурью

На следующий день после пресс-конференции съемочная группа отправилась в путь Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Научно-кинематографическая экспедиция, организованная по следам ученого-географа Ричарда Маака, повторит маршрут 165-летней давности, проложенный знаменитым исследователем. В юбилейный для города год за реализацию своего проекта «Возвращение Амура. Что помнит река» взялся коренной дальневосточник, автор сценария и директор фильма Алексей Воронин.

Старт съемкам положила пресс-конференция, которая прошла неделю назад в пресс-центре Группы компаний «Дважды два».

В день прибытия кинематографистов в Благовещенск съемки начались в музее Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Историческая справедливость

Обсудить предстоящую научную экспедицию за круглым столом собрались участники съемочной группы из Москвы: выпускница ВГИКа режиссер Татьяна Киселева, оператор Евгений Козырев и автор сценария, он же директор фильма Алексей Воронин. Их поддержали министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова, директор Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова, зав. экскурсионным отделом музея Марина Боевец, которая давно и плотно занимается темой открытий Ричарда Маака, а также ученые из Ботанического сада Института ДВО РАН директор Олег Жилин и его заместитель Анна Воробьева.

Главными событиями документального кино станет происходившее в 1855 году освоение Дальнего Востока, его вторая волна. Именно в этот период произошло возвращение российских, точнее, амурских земель в лоно Российской империи. Тогда же был издан отдельный указ императора, который поощрял лиц, принявших активное участие в тех событиях, одним из которых был русский ученый исследователь, географ Ричард Карлович Маак.

- Документальное кино «Возвращение Амура. Что помнит река» восстановит историческую справедливость и поставит имя нашего ученого-географа, исследователя Ричарда Маака на один уровень с именами Муравьева-Амурского и Игнатьева. Именно он и его команда в 1855-1856 гг. совершили важнейшую экспедицию по ставшей благодаря им российской реке Амур, - рассказал о предстоящей работе автор сценария исполнительный продюсер и директор фильма Алексей Воронин, который с 2016 года интересуется освоением дальневосточных земель, заполняет пробелы в изучении истории родного края. - Наш проект будет описывать не только значимые открытия, связанные с великой русской рекой, но и расскажет о сложных перипетиях в дипломатии, политике, военных особенностях которые происходили на берегах Амура.

Экспедиция Маака проходила в очень сложных условиях, была проделана гигантская исследовательская работа, результатами которой ученые пользуются до сих пор.

- Известно, что в Российской империи даже существовал Реестр лиц, прошедших по Амуру, настолько сложными были путешествия и экспедиции, - уточнил Алексей Владимирович. - Все, кто смог преодолеть трудности и пройти, заносился в этот реестр. Сейчас подобных реестров не существует, но в качестве новой идеи можно, заложив новые смыслы, возобновить создание таких реестров. Пусть они сохранят упоминание о тех, кто своим путешествием внес достойный вклад в развитие науки.

Уже на следующий день съемочная группа выдвинулась в направлении села Игнашина, в настоящее время по графику должны завершиться съемки в Албазине.

Нескучное кино

К началу июля маршрут Маака будет окончательно зафиксирован и начнется работа над фильмом.

- Документального кино сейчас очень много: плохого, хорошего, разного. В чем отличие нашего? Уникальный факт: мы отправляемся в экспедицию, как отправлялся и Маак, но с разницей во времени в 165 лет, - сообщила выпускница ВГИКа, член Гильдии кинорежиссеров России, лауреат международных кинофестивалей Татьяна Киселева. - У нас есть две классные вещи: мы берем нашу живую экспедиционную документалистику и органично сращиваем ее с историческим блоком, где раскрываем сложности путешествия и личность самого Маака, его характер и команду. Это самая главная фишка проекта.

Ученые и кинематографисты поставили перед собой нелегкую задачу перенести реалии века XIX в век XXI. Они расскажут, как проходила историческая экспедиция, в ходе которой были в том числе открыты неизвестные прежде объекты дальневосточной флоры и фауны, где сошлись интересы географов и биологов, не говоря уже о политиках и дипломатах.

- Мне нравится, что будет представлена галерея наших современных ученых. Будет хороший сравнительный анализ: как путешествовал Маак, какие у него были сложности в экспедиции, с чем он сталкивался, какая провизия была, - и наша экспедиция, как мы двигаемся, - поделилась Татьяна Георгиевна. - В фильме покажем некую виртуальную карту, можно будет сопоставить путешествие Маака и наш маршрут. Это интересно для молодого зрителя, будет зрелищный атмосферный фильм. Наша задача в кино – воплотить это через живых людей, через богатую историю, цепь исторических юбилеев – от дня рождения вашего города до подписания Айгуньского договора.

В день прибытия кинематографистов в Благовещенск, буквально перед пресс-конференцией, съемки начались в музее. Стало понятно, что до сих пор открываются новые факты об этом удивительном человеке – Ричарде Карловиче Мааке, изучаются документы. И, что очень ценно - прекрасный просветительский повод, надо рассказывать, показывать и изучать его наследие.

КСТАТИ

Возможность ознакомиться с прижизненным изданием отчета Р. К. Маака «Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г.» и рисунками присутствующим любезно предоставил наш краеведческий музей. А вот увидеть гербарий собранный руками Ричарда Карловича вполне возможно в Петербурге. Вторая часть находится в Лондоне.

КОМПЕТЕНТНО

Слово ученым

- Экспедиции для ученых – не нонсенс, не новшество, - заверила на пресс-конференции заместитель директора Ботанического сада - Института ДВО РАН Анна Воробьева. - Река Амур для нас представляет особый интерес – она пограничная, редко посещаемая, здесь уникальный комплекс ландшафтов, редкие виды растений. Мы едем в западную часть области, где многие виды находятся на границе своего распространения, это степные виды даурской и маньчжурской флоры, которые впервые были описаны по сборам Маака, многие названы в честь него, занесены в Красную книгу Приамурья. После прочтения книги, интересно найти места, где он собирал образцы. Работы много, интересной, предстоит все делать в сжатые сроки. Хочется понять, как это было у Маака.

Слово министру

- Это неоценимый материал, который будет об Амурской области, который останется, покажет и расскажет о ней с точки зрения истории и привлечет сюда туристов, - подчеркнула министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова. – У тех, кто заинтересуется, будет стимул и мотивация приехать в Амурскую область, может даже пройти по пути экспедиции. Самое главное, что у нас есть сейчас, в отличие от того времени, дороги. Какие бы они ни были, но они есть, а тогда… Многие сотрудники министерства культуры буквально заражены этим проектом, активно в него включились: находили точки взаимодействия, где мы можем помочь этому фильму. И конечно организационные работы.

ПОДРОБНОСТИ

Напомним, этот федеральный проект производства ООО «Продюсерский центр ВКСР» и ООО «Студия авторского кино» создается в Амурской области при поддержке Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, министерства культуры и национальной политики Амурской области и при содействии Группы компаний 2х2.

Пилотный проект «Возвращение Амура. О чем помнит река» будет смонтирован к сентябрю и войдет в конкурсную программу Фестиваля кино и театра «Амурская осень».

В следующем, 2022 году работа над фильмом продолжится и пилотник станет частью масштабного национального проекта «Русский Амур. Путь к океану».

ВАЖНО!

Группа компаний «Дважды два» не осталась в стороне от этого интересного события. Проект еще в прошлом году был поддержан учредителем и генеральным директором ИД «Дважды два» Николаем Семашко, который инициировал прежние экспедиции газеты «Комсомольская правда - Благовещенск»

На этот раз состоялось знакомство и общение с остальными членами съемочной группы. Подтвердилось совместное намерение довести процесс до финала, который может быть ярким и успешным.

Благодарность за содействие съемочная группа выражает Пограничному управлению.