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Здоровье30 июня 2021 3:14

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 июня 2021: два человека скончались за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 30 июня 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ

У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ

Фото: Анастасия НАГАЙКО

В Амурской области 29 июня подтвердили 79 фактов заражения коронавирусом. У 82% заболевших заболевание протекает в виде ОРВИ.

- У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 – в виде пневмонии, - рассказали подробности в управлении Роспотребнадзора по Приамурью. – За сутки обследовано 2 297 человек.

На портале стопкоронавирус.рф уточняется, что за сутки также выздоровели 43 пациента с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Ещё двое не перенесли тяжелого заболевания и скончались.

Таким образом, к вечеру 29 июня в регионе зарегистрировано 24 007 случаев новой коронавирусной инфекции, проведено уже 1 028 527 тестов на коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 23 168 человек, умерших от COVID-19 – 305 человек.

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