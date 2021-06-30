Большая вода в Приамурье пошла на спад

Первым удар паводка в Приамурье принял на себя Магдагачинский район, и особенно село Черняево Фото: Правительство Амурской области

Похоже, страшный паводок 2021 года постепенно уходит из Амурской области. Еще утром 29 июня на большинстве гидрологических постов в регионе отмечался спад уровней воды, который, по прогнозам, должен только продолжиться. И хотя во многих селах десятки домов и участков остаются подтопленными, уже можно подвести промежуточные итоги.

Начинаем сушить

Первым удар паводка в Приамурье принял на себя Магдагачинский район, и особенно село Черняево. Совсем недавно здесь были подтоплены более сотни домов, сейчас – всего 12. Как рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, вода быстро уходит из сел.

- Лодочная переправа закрыта. Подъезд к селу освободился от воды, проезд по селу, как и к затопленным улицам, возможен. Электроснабжение полностью восстановлено, проводится дезинфекция улиц, вывозится мусор. В районе работает комиссия по оценке ущерба, - уточнили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы ведутся силами спасателей области из Благовещенска и Свободного: они выносят на просушку мебель из домов, откуда уже ушла вода. Ребята помогают в первую очередь пожилым людям и женщинам, которые самостоятельно не могут справиться с тяжелой физической работой.

Просушка домов началась и в Нововоскресеновке Шимановского района, подготовлены тепловые пушки в Свободненском районе. В Сковородинском районе комиссия уже начала оценивать ущерб, нанесенный паводком. В понедельник, 28 июня, специалисты выехали в село Игнашино, осмотрели все подтопленные постройки, собрали необходимые документы для оформления федеральных и региональных выплат. Деньги должны были поступить на счета подтопленцев уже на следующий день.

Вопрос эвакуации

Часть амурчан по-прежнему находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Всего развернуто десять таких пунктов в Шимановске, Благовещенске, а также в районах – Магдагачинском, Шимановском, Архаринском и Благовещенском. В них размещены свыше 500 человек, включая порядка 220 детей.

- Во всех ПВР организовано горячее питание, дежурят медики, психологи оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь. Всего в готовности принять пострадавших 55 пунктов временного размещения общей вместимостью 4720 человек, - рассказали в правительстве Приамурья подробности.

По оценке амурского губернатора Василия Орлова, ПВР работают хорошо: у людей нет жалоб на питание, для детей организуют развлекательные программы. А чтобы не возникло риска распространения коронавирусной инфекции, пункты заполняют лишь на 50%. Такое серьезное отношение к вопросу привело к тому, что амурчане стали реже отказываться от эвакуации, считает глава региона.

- Это во многом вопрос дисциплины и человеческой психологии, - высказал мнение Василий Александрович. - Многие до последнего не верят, что вода поднимется. А когда она все-таки поднимается, надеются отсидеться. Но проходит некоторое время и оказывается, что нет электричества, нет воды питьевой в селе. Только тогда люди принимают решение об эвакуации.

Паводок на юге

Жители далеко не каждого амурского села скоро вернутся домой. В Благовещенском районе, например, остаются подтопленными около 700 домов. Их владельцы разъехались кто куда: часть отправилась к родственникам, 244 человека перебрались в ПВР.

- Все силы бросили на оформление пакетов документов, чтобы как можно быстрее довести до людей положенные им выплаты. Также проводили работы по укреплению дамб во Владимировке и Гродеково. Уровень воды фактически остается прежним. Дамбы сочатся, но их укрепляем, - доложил глава района Евгений Седых.

Он добавил, что в районе уже обследовали 302 дома, приняли 61 пакет документов на помощь для подтопленцев. Обратить особое внимание на выплаты пострадавшим поручил и Василий Орлов:

- Видим, что одним из самых тяжелых остается Благовещенский район. Поэтому я поручаю создать отдельный план по организации всех выплат по этому муниципалитету. Мы должны видеть четкие нормативы и понимать, в какие сроки уложимся.

Сейчас гребень паводка находится чуть ниже Благовещенска, соответственно, основное внимание уделяется южным территориям: Михайловскому, Константиновскому, Архаринскому районам. Там ожидается рост уровней воды – например, в Иннокентьевке Архаринского района он может подняться на 20-40 см. «Комсомолка» продолжит следить за ситуацией.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Для подтопленцев собирают вещи

Добровольцы собирают вещи первой необходимости для амурчан, эвакуированных в пункты временного размещения. Принести просят, прежде всего, одежду и обувь. В частности, подтопленцам необходимы:

• средства гигиены и банные принадлежности;

• одежда для детей в возрасте – от 6 месяцев до года, с 3 до 5 лет, с 8 до 17 лет;

• летняя обувь для детей от 1,5 до 17 лет;

• детские носки 13-34 размеров;

• женская одежда 38-58 размеров (халаты, футболки, велосипедки, платья, спортивные костюмы и ночные рубашки);

• женская обувь 35-40 размеров;

• мужская одежда 50-60 размеров (футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы);

• мужская обувь 42-44 размеров.

Добровольцы собирают вещи первой необходимости для амурчан, эвакуированных в пункты временного размещения Фото: Правительство Амурской области

Также нужны тонометры, эластичные бинты, бутылочки для кормления, детское питание, продукты для диабетиков. Помощь принимают на площади ОКЦ, в районе входа со стороны улицы Кузнечной. Также принести вещи первой необходимости можно в центр «Доброта», который расположен на улице Ломоносова, 261 (вход со двора).