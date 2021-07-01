Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 июля 2021: за сутки выздоровели 45 человек

Болеют около 600 человек Фото: архив

За сутки 30 июня в Амурской области зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 57 заболевших (69%) переносит вирус в форме ОРВИ, 25 (30%) – в форме пневмонии. Еще один человек (1%) переносит коронавирус в бессимптомной форме.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,3 %, показатель заболеваемости – 3081,17 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 090 случаев. Всего обследовано на COVID 1 030 916 человек, в том числе за последние сутки – 2 389.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, выздоровели 23 213, в том числе за последние сутки – 45. Продолжают лечение 572 человека.