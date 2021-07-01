Четыре главные выставки в Благовещенске: чем заняться в ближайшие дни?

Выставки продолжают свою работу Фото: museumamur.org

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» благополучно завершился, но открывшиеся в его рамках выставки продолжают работать. Если вы не успели посетить их ранее, то обязательно сходите на ближайших выходных – организаторы обещают исключительное зрелище.

«Ларисса Андерсен. По имени Морская птица» (6+). Ларисса Андерсен – известная русская поэтесса и танцовщица, родившаяся в 1911 году в Хабаровске. Познакомиться с ее жизнью и судьбой амурчане смогут, посетив экспозицию, на которой выставлены документы, фотографии и личные вещи этой великой женщины. Особое внимание на выставке будет уделено эмигрантскому периоду жизни Лариссы Николаевны, который занял большую часть ее жизни.

Среди экспонатов – сценические костюмы к авторским танцам, элегантные вечерние платья, диковинные аксессуары, предметы женского туалета 1930-х гг., бижутерия, блузы из тончайшего китайского шелка с ручной вышивкой. Все вещи музею предоставила Тамара Николаевна Калиберова, хранитель частной коллекции Лариссы Андерсен, редактор межнациональной газеты Приморья «Утро Востока»

Работа выставки продлится до 15 августа.

«Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма» (12+). Ольга Николаевна Гречина - член Союза художников России, известный художник, работающий в разных жанрах и техниках. Ее творчество не сводится ни к одному художественному направлению из тех, что развивались в XX веке, но многие из этих направлений нашли отражение в неповторимом стиле Ольги Николаевны.

- Художник строит свое собственное метафорическое пространство, в котором присутствуют элементы гиперреализма, метафизической живописи, сюрреализма и поп-арта, - рассказывают организаторы выставки. - Ольга Гречина использует авторскую раскадровку, крупный план, детализацию, оптические эффекты, «живописный монтаж», особое внимание обращает на отражение света от предметов, светотень, интенсивный цвет.

На выставке представлено более 70 работ художницы, выполненных преимущественно в 1990-2010-х годах. Экспозиция открыта до 1 августа.

«Музейный натюрморт» (0+). Эта выставка стала итогом совместной работы фотографа Светланы Тютриной и специалистов Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова.

Фотографии Светланы Тютриной станут вашим проводником по этому музею. На них изображены экспонаты из этнографической, историко-бытовой, геологической коллекций музея, а также коллекции, показывающие культуры сопредельных стран.

Особый интерес вызывают культовые, ритуальные буддийские скульптуры XVIII-XIX веков: «Амитабхи», «Небесный страж – хранитель Будды», «Авалокитешвара Одиннадцатиголовый и Тысячерукий».

Выставка будет работать до 1 августа.

«Мир акварели» (0+). В этом художественном проекте приняли участие акварелисты как из России, так и из Китая. Работы выполнены в разных жанрах: есть здесь и пейзажи, и натюрморты, и портреты.

Нашу страну представили авторы не только из Благовещенска – в экспозиции представлены картины Игоря Дубового из Москвы, Максима Демчука из Новосибирска, Фатимы Ачиз из Сочи, Анны Муреевой из Твери. Одна из участниц, бывшая жительница Благовещенска Ирина Бакуменко, прислала свои работы из Канады.

Выставка работает до 11 июля.

Важно! Почти все экспозиции открыты в Амурском областном краеведческом музее на улице Ленина, 165. И только выставку «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма» (12+) можно увидеть в Выставочном зале Благовещенска по адресу: улица 50 лет Октября, 2/2.

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Чтобы ребенок не скучал

Детская библиотека и Дом ремесел зовут в гости

На этой неделе анонсировано немало увлекательных мероприятий для детей: тут вам и мастер-классы, и творческая программа, и даже онлайн-смена! Каждый найдет чем заняться.

Пятничный досуг

Совсем скоро, 2 июля в 17.00, Амурская областная детская библиотека приглашает детей и их родителей на литературно-творческую программу «Книга живет на экране» (0+).

- Посетители акции восстановят порядок в перепутанных мультипликационных кадрах, «поставят на ноги» все киноперевертыши, разгадают головоломки в Стране Чудес Алисы, усмирят «неправильных пчел» Винни-Пуха, смастерят «живую» поделку, отдохнут в кинобудке «ДиафильмSTORY», - описывают мероприятие организаторы

Желающих поучаствовать ждут на площади Победы, на территории, прилегающей к зданию библиотеки. В случае непогоды мероприятие пройдет в помещении.

Сказка о лотосе

В субботу, 3 июля, Амурская областная детская библиотека приглашает ребят присоединиться к циклу мастер-классов по созданию мультфильма «Сказка о лотосе» (6+)

- Ребята создадут анимацию на авторскую сказку Людмилы Орел. Это добрая история о том, как уберечься от ошибок на жизненном пути, как отличить добро от зла. Это сказка о таких вечных ценностях, как истина, доброта, терпение, - рассказывают в библиотеке.

Занятия будут проходить по субботам в одно и то же время, в 10.30. Один урок длится 1,5 часа, а стоит 400 рублей. Задать вопросы и записаться можно по номеру 8-924-673-55-91.

Волшебная лепка

Также 3 июля в 12.00 для детей и взрослых состоится мастер-класс по лепке из полимерной глины (6+). На нем участники изготовят магнит «Радужный единорог».

- Для творчества предоставят все необходимые инструменты и материалы, приносить ничего не надо, - уточняют в областной детской библиотеке, где и пройдет урок. - Изделия ребята сразу заберут с собой.

Мастер-класс займет один час, цена занятия – 370 рублей. Уточнить подробности и записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.

Нарисованные жирафы

В тот же день в 13.00 пройдет и занятие по правополушарному рисованию «Жирафы» (6+).

- Рисовать можно быстро и красиво. Результат получится у каждого, - заверяют организаторы. - Не верите? В таком случае стоит попробовать. Если хотите, чтобы ваш ребенок научился рисовать, или хотите научиться сами – это то, что нужно!

Продолжительность мастер-класса - один час, цена – 500 рублей. Для творчества предоставляются все необходимые материалы. Записаться на урок можно по телефону 8-924-672-15-61.

Детский онлайн-лагерь

Дом ремесел в Благовещенске с 6 июля запускает новую летнюю смену для ребят от 7 до 15 лет. Она пройдет в формате онлайн, что не помешает ребятам пройти несколько творческих мастер-классов и познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного искусства.

Смена «Рукотворные чудеса» (6+) пройдет с 6 по 17 июля. Ее темой станет русский фольклор. Помимо мастер-классов для детей также приготовили викторины и игры, также будет возможность познакомиться со знаменитыми картинами русских художников.

Участие в смене бесплатное, но необходимо предварительно записаться – количество мест ограничено. Подать заявку можно по телефонам: 8 (4162) 44-00-03, 8-963-812-60-91.