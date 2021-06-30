Василий Орлов: «Благодаря кураторству вице-премьера в Амурской области удается решать проблемные вопросы оперативно»

Владимир Путин сообщил, что в планах назначить новых кураторов территорий в кабмине Фото: instagram.com/va.orlov/

На прямой линии Президенту России Владимиру Путину задали вопрос: почему только у Дальнего Востока есть свой куратор в Правительстве в должности вице-премьера?

Владимир Путин сообщил, что в планах назначить новых кураторов территорий в кабмине. По его словам, такая практика позволит быстрее и точнее доводить до регионов смысл принятых в Москве решений, а также погружаться в проблемы территорий.

- У нас действительно есть такая практика – по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу, - сказал Владимир Путин, добавив, что недавно обсуждал этот вопрос с руководством кабмина, и пришел к выводу, что в целом эта практика себя оправдывает.

Президент отметил, что недавно была договоренность о том, что председатель Правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий.

Полномочным представителем президента России на Дальнем Востоке является вице-премьер Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин курирует вопросы развития Крыма и Калиниградской области.

- Благодаря кураторству вице-премьера на Дальнем Востоке и в частности в Амурской области удается решать проблемные вопросы оперативно и более осмысленно. Даже сейчас ситуация с паводком находится на особом контроле у Юрия Петровича Трутнева. Он оперативно приехал к нам в регион, побывал на затопленных территориях. Был введен федеральный ЧС, что в свою очередь позволит амурчанам, попавшим в зону затопления, получить материальную поддержку не только из региональных средств, но и из федерального бюджета. Считаю, что такая практика действенная и способствует более качественному решению многих вопросов регионов, - отметил глава области Василий Орлов.