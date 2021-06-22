Василий Орлов: «Больших очередей на вакцинацию от CОVID-19 собираться не должно»

Губернатор поручил минздраву усилить прививочные бригады дополнительными медработниками Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области продолжается вакцинация от CОVID-19. Первым компонентом на 22.06.2021 привито 119000 человек – это 32,79% от плана вакцинации, вторым компонентом 99181 человек (27,33%). Об этом на заседании амурского Правительства доложила и.о. министра здравоохранения области Елена Девяткина.

- В регион вакцина против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) поступила в количестве 135256 комплектов. В течение ближайших пяти дней ожидается поступление еще 51300 доз Гам-Ковид-Вак (Спутник V), - сказала Елена Девяткина.

На заседании отмечено, что в последнее время амурчане стали прививаться гораздо активнее. Вакцинация в популярных местах отдыха горожан востребована у населения: только за три часа вечером в воскресенье около ротонды было привито более 100 благовещенцев и гостей амурской столицы.

Губернатор поручил минздраву усилить прививочные бригады дополнительными медработниками, чтобы очереди на вакцинацию продвигались быстрее.

- Если есть спрос у населения на эту процедуру по вечерам и в выходные, то, по-видимому, стоит учесть эту тенденцию и организовать работу прививочных бригад в соответствии с запросами амурчан. Больших очередей на вакцинацию собираться не должно, - сказал Василий Орлов.

Уже с завтрашнего дня и по 30 июня в Благовещенске в районе ротонды (Калинина, 1), по вечерам будет работать прививочная бригада в составе медработников городских поликлиник.

- В будни на набережной медики будут готовы прививать первым компонентом вакцины всех желающих с 17:00 до 20:00, в выходные дни 26 и 27 июня — с 15:00 до 19:00, - сообщила Елена Девяткина.

При себе необходимо иметь действующий полис ОМС, паспорт, СНИЛС, желательно копии этих документов.

Кроме того, по-прежнему привиться можно в любой поликлинике области.