Василий Орлов поручил проанализировать, насколько эффективно работают в Приамурье меры поддержки для медицинских кадров

Молодым медикам Правительство помогает материально Фото: инстаграм Василия Орлова

На реализацию в Приамурье семи региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году предусмотрено почти 1,7 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета, а также из государственных внебюджетных фондов и других внебюджетных источников.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами в Амурской области» призван ликвидировать к 2024 году кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В этом году по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» будут трудоустроены и получат выплаты 28 врачей и 10 фельдшеров. Размер выплат составляет 2 млн рублей на одного врача и 1 млн рублей на фельдшера.

На предоставление выплаты медработникам, переехавшим в отдаленные сельские населенные пункты Амурской области, расположенные в зоне БАМа, из регионального бюджета предусмотрено 10 млн рублей.

Сегодня создано два кадровых агентства: в Амурском медколледже – для содействия аккредитации и трудоустройству средних медработников, и в АОКБ – для решения вопросов прохождения аттестации врачей.

Губернатор области порекомендовал проанализировать эффективность мер поддержки при трудоустройстве медработников в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

- Необходимо проанализировать, насколько эффективно разработанные и уже действующие меры поддержки помогают привлекать медицинские кадры. В частности – мотивирует ли медработников предоставление служебного жилья, прикрепленного к больницам. В том случае, если анализ покажет эффективность данных мер, будем выделять дополнительные средства на эти цели, - отметил Василий Орлов.

На реализацию проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в текущем году предусмотрено 354,6 млн. рублей. В его рамках предусмотрена работа санавиации, функционирование 26 фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в 2020 году, а также приобретенных передвижных медицинских комплексов.

Василий Орлов поручил минздраву изучить вопросы, связанные с эксплуатацией новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые начали свою работу в 26 сёлах региона.

- Мы еще будем строить ФАПы, и хотелось бы точно знать, насколько они отвечают ожиданиям пациентов и медработников. Если есть какие-то пожелания, мы готовы на этом этапе принять все замечания, чтобы в дальнейшем их учесть, - сказал глава региона.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупка медицинского оборудования в региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. До конца года будут поставлены и введены в эксплуатацию ангиографический комплекс в Свободненской больнице, передвижной аппарат УЗИ для исследования сердца и сосудов в Зейской больнице, а для больницы Тынды приобретут аппарат ИВЛ.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области» в этом году будет поставлено и введено в эксплуатацию семь единиц медицинского оборудования для Амурского областного онкологического диспансера, организованы центры амбулаторной онкологической помощи.

По проекту «Развитие детского здравоохранения» завершено оснащение медицинским оборудованием семи детских поликлиник.