Василий Орлов: «Руководителям «отстающих» организаций необходимо в срочном порядке активизировать вакцинацию в коллективах»

В некоторых районах темпы очень низкие Фото: Минздрав Амурской области

- Все еще сложно проходит вакцинация населения в медорганизациях, подведомственных «РЖД-Медицина» - в ЧУЗах Тынды и Белогорска лишь 17,7% и 18,3% привитых соответственно. Среди лидеров по темпам вакцинации – Шимановский район, где на данный момент вакцинировано 83,2% жителей, подлежащих вакцинации, и Селемджинский район - 82,4%. Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8%), Райчихинске (27%) и пгт.Прогресс (26,9%), - сообщила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Вызывают беспокойство низкие темпы вакцинации среди работников предприятий, в первую очередь градообразующих.

Так, в Благовещенске в целом набраны хорошие темпы вакцинации, но в отдельных организациях процент привитых все еще слишком мал: «Амурский бройлер» - 14,5%, МОБУ СШ №2 - 7,8%, АмГУ – 6,8%, Автоколонна 1275 – 12,5%, филиал ФГУП «Охрана» - 0% привитых.

В Свободном и Свободненском районе ООО «Теплосеть» - 9%, ДРСК – 5,8%, в Тынде и Тындинском районе – МУП «Горэлектросеть» - 6,7%, ООО «ЖДК-Энергоресурс» - 4,4%, в Райчихинске – АО СП «Северо-восточный разрез «Амурский уголь» в - 2,4%, в Завитинском районе – ООО «МиС Агро» и ИП Мельниченко – соответственно 1 и 3%, Бурейский район, ТПК «Восток» - 6,4%, В Тамбовском районе: ЗАО «Агрофирма Партизан» – 11,4%, ООО «Приамурье – 12,6%».

Есть и хорошие примеры, в числе которых - АО «ДГК» «Амурская генерация» РГРЭС пгт. Прогресс – 59,3%, учреждения образования Октябрьского района – 71,3%, «Березитовый рудник» - 60,5%, «Транснефть» – 59,1%, «Самбери» Белогорский район – 61,7%.

Медики со своей стороны делают все для обеспечения уверенных темпов вакцинации. Если на 1 января 2021 года в регионе было 28 прививочных пунктов, то на сегодняшний день их сформировано 230.

Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал министров активизировать процесс вакцинации в подведомственных учреждениях.

- Руководителям «отстающих» организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки - люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия. Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу – государственной важности - нужно выполнить в определенные сроки, - напомнил Василий Орлов.