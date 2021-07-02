Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 июля 2021: вакцинация в регионе станет обязательной

Количество заражений в регионе растет Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 1 июля в Амурской области выявлено 86 новых случаев COVID-2019. У 52 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (60%), у 34 – в виде пневмонии (40%), сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,4 %, показатель заболеваемости – 3092,17 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 176 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 033 301 человек, в том числе за последние сутки – 2 385.

За сутки выписали 49 пациентов, за весь период перебороть болезнь смогли 23 262 человека. Продолжают лечение 609 человек.

В последние недели в Приамурье отмечается рост зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости за последний месяц вырос в 4 раза. Возросли объемы госпитализации. Интенсивность процесса нарастает. В него включены те группы населения, которые ранее не были задействованы в эпидпроцессе. Сегодня они болеют.

Эпидемиологическая ситуация усугубляется сложной гидрологической обстановкой. В области действует режим ЧС межрегионального характера федерального уровня реагирования. Возрастает угроза возникновения и распространения коронавируса, в том числе при формировании групп населения на пунктах временного размещения.

- Все эти факторы формируют дополнительные риски. Именно этим обусловлено издание этого постановления, - отметила главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, МФЦ, работники такси и т.д.

Кроме того, в перечне категорий лиц, для кого вакцинация становится обязательной: студенты старше 18 лет, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, «вахтовики», волонтеры, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, подлежащие призыву на военную службу.

- Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы, - сказала Ольга Курганова.