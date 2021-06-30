Василий Орлов поручил ускорить работу по определению границ зон затопления в Приамурье

В прошлом году на территории области было установлено 10 первых зон затопления Фото: Правительство Амурской области

На проведение данных мероприятий из областного бюджета выделено 67 млн рублей.

Работы будут проведены в Белогорске, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах. В настоящее время министерство природных ресурсов области проводит работы по корректировке и согласованию графика работ с Амурским бассейновым водным управлением.

В прошлом году на территории области было установлено 10 первых зон затопления в Селемджинском районе. Сведения о них уже внесены в ЕГРН. Планировалось, что еще в 186 населенных пунктах данную работу проведут в период 2022 и 2023 годов.

- Работу по определению зон затопления необходимо ускорить. Не позже следующего года она должна быть завершена во всех оставшихся 186 населенных пунктах. Деньги на это в бюджете найдем. После завершения работы будем приступать к следующему этапу – разработке программы переселения жителей из зон затопления, - отметил Василий Орлов.

Как рассказал министр природных ресурсов области Дмитрий Лужнов, на сегодняшний день уже начались работы по установлению границ зон затопления в Архаринском районе (села Касаткино, Сагибово, Новопокровка и Иннокентьевка), в Благовещенском районе (села Гродеково, Владимировка и Усть-Ивановка), Константиновском районе (села Константиновка, Новопетровка и Орловка), а также в Михайловском районе (села Калинино, Чесноково, Поярково, Красная Орловка и Куприяново).

- В настоящее время подготовлена конкурсная документация на проведение торгов на сумму 50 миллионов рублей. После определения подрядных организаций рабочие приступят к выполнению работ по установлению границ зон затопления и подтопления на территориях еще 51 населенного пункта, - рассказал Дмитрий Лужнов.

Кроме того, в регионе не прекращается масштабная работа по приведению в порядок действующих дамб, а также расчистке и углублению русел рек для защиты населенных пунктов от паводков.

В рамках данных мероприятий уже выполнен капитальный ремонт защитного сооружения Козьмодемьяновского водохранилища на сумму 14,6 млн. рублей, дамбы Тамбовского водохранилища на сумму 5,1 млн. рублей.

Разработана и согласована документация на капремонт гидротехнических сооружений Магдагачинского, Толстовского и Димского водохранилищ, в стадии согласования смета на капремонт дамбы Сковородинского водохранилища. Работы планируется начать в 2022 году.

Дополнительно администрацией Константиновского района ведется подготовка документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Ключевские пруды Константиновского района (5 прудов). Работы планируются на 2022 год. Их стоимость – 32 млн. рублей.

В прошлом году для обеспечения безопасности населения от подтопления территорий специалисты провели расчистку, спрямление и дноуглубление реки Белая в границах села Троицкое Ивановского района на участке 0,7 км.

Были возведены временные защитные дамбы и укреплена береговая полоса в селах Белоярово, Мазаново, Молчаново, Угловское и Гулик общей стоимостью 2,3 млн. рублей. В Октябрьском районе провели устройство водоотводного канала в селе Смелое, а также устройство водоотводной канавы в селе Романовка с очисткой русла на сумму 49,9 млн. рублей. Аналогичные водоотводные каналы появились в и селах Ромненского района – Знаменка, Святоруссовка, Морозовка и Любимое.

В текущем году планируется провести расчистку, спрямление и дноуглубление реки Дим в границах одноименного села Михайловского района. Специалистам предстоит провести работы на протяжении 1,1 километра реки, начать их планируется осенью, после стабилизации уровня воды. Стоимость работ составит 14,9 млн. рублей.