Как купить ребенку безопасную игрушку

При выборе игрушек обязательно обращайте внимание на маркировку Фото: pixabay.com

«В наше время такого количества игрушек не было!» - скажет любой представитель старшего поколения и будет прав. Сейчас на полках детских магазинов огромное разнообразие плюшевых зайцев, кукол, конструкторов и погремушек. Какие же игрушки из всего этого разнообразия можно смело давать детям, не переживая за их здоровье, а что лучше не покупать?

Китай - не показатель

Принято считать, что китайские игрушки - плохие, а вот российские - заведомо хорошие, но это не так. Качество изделия зависит от добросовестности производителя, а не от его местонахождения.

Многое зависит от торговой точки. Управление Роспотребнадзора по Амурской области советует покупать игрушки в специализированных магазинах с хорошей репутацией, где есть информационный стенд и уголок потребителя. Брать игрушки с рук или на рынках не стоит.

Очень важны характеристики товара. Нужно обратить внимание на внешний вид, материалы, цвета и даже запах. Так, игрушки для детей младше трех лет не должны содержать мех, фарфоровые и стеклянные элементы, бумагу, картон и очень мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути, ведь малыши стараются все попробовать на зуб.

Игрушка не должна иметь резкого запаха или острых деталей, о которые ребенок может порезаться. А если речь идет о погремушках, грызунках и тому подобном, не допускается поверхностное окрашивание и роспись.

При выборе плюшевых мишек и прочих мягких игрушек нужно проверить швы - они должны быть прочными, и наполнитель - там не должно быть твердых или острых инородных предметов.

Если родители решили купить конструкцию для игры, куда может поместиться ребенок, важно, чтобы в ней были вентиляционные отверстия, а «дверь» для выхода легко открывалась изнутри. Лучше, если там не будет пуговиц и замков, предпочтения стоит отдать «липучкам».

В глаза - не светим

Некоторые современные игры и игрушки умеют то, что советским куклам и не снилось - они светятся, летают, разговаривают и танцуют. А игровые наборы часто предполагают действия, которые могут навредить маленьким детям, например - пайка или работа с химическими элементами. Такие подарки нужно выбирать с особой осторожностью.

В конструкторах и моделях для сборки для детей младше 10 лет пайка не допускается. Если в игрушке есть светодиоды, они не должны оказывать отрицательное воздействие на зрение и создавать вредных излучений. Кстати, система лазерного излучения всех типов в игрушках полностью запрещена. Если игрушка имеет провода, они должны быть изолированы и механически защищены, чтобы ребенка не ударило током.

Многие думают, что игрушка, которая поет, гудит, пищит или разговаривает, порадует ребенка, но не торопитесь с выводами. Слишком громкие звуки могут навредить детскому слуху или пугать малыша. Хорошо, если уровень громкости можно регулировать, но обычно такой функции нет и динамики приходится заклеивать.

Помните, что все игрушки должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности игрушек» и подходить под ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля». С документами можно ознакомиться в свободном доступе.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

«Игрушка должна развивать»

Маргарита Семеч, мама полуторагодовалого малыша:

- За свой опыт материнства я поняла, что игрушки для маленьких детей должны быть неглупыми, развивать ребенка.

Если это какие-то мягкие зверюшки или машинки, я всегда стараюсь выбирать те, что ближе к реальности по внешнему виду. Так ребенок в будущем будет легче проводить аналогии между игрушечным миром и настоящим. Например, я смогу на игрушечной кошечке показать, как общаться с животными, чтобы не сделать им больно, рассказать, как выглядят разные овощи и фрукты, где у машины открываются двери.

Еще хорошие занятия - кубики, пирамидки и коробочки с отверстиями разной формы. Когда ребенок был совсем маленький, очень помогали бусы для мам, которые малыш может грызть. Это очень успокаивало сына - берешь его на руки, и он начинает эти бусы кусать, разглядывать, перебирать ручками.

Мелкая моторика и фантазия

Анна Зенина, мама первоклассницы:

- Я придерживаюсь мнения, что ребенок должен сам выбирать игрушки, а родители при этом - внимательно смотреть, на что падает его выбор. Моя дочь всегда любила игры на взаимодействие: больница, школа, ресторан. Мы потому и покупали разные игровые наборы, вроде посуды, аптечки, игрушечной кассы с деньгами. Постепенно стали вводить настольные игры, и это было для нее интереснее кукол.

Пусть ребенок пробует разное. Девочка просит машинку или супергероев - значит, не надо навязывать ей «Барби». Конечно, игрушки должны быть качественными, аккуратно сделанными, без съехавших надписей и лиц. Лучше купить одну дорогую игрушку, с которой ребенок точно будет играть, чем десять дешевых, плохого качества, которые ребенок забросит через сутки. К этому и самих детей нужно приучать, выбирать хорошее и по-настоящему интересное!

«С подростками - сложно»

Надежда Маркова, мама двоих детей среднего школьного возраста:

- Каждый подросток - это уже целый мир, с ними сложно и, наверное, родителям вообще не стоит навязывать им какие-то «игрушки» на свой вкус и цвет. Понятно, что повзрослевшие дети уже не хотят ни игрушечную лошадку, ни набор солдатиков. Легче всего дать им деньги, чтобы выбрали сами.

Если выбираете подарок - смотрите, чем увлекается ребенок. Может быть, полезнее будет подарить квадрокоптер, набор для моделирования, настольную игру, гончарный круг… Мой сын хорошо рисует, и все, что он хотел на свой день рождения - большой набор материалов для творчества. Дочери мы дарили замок, который нужно собирать самостоятельно.

Конечно, все нужно покупать в хороших магазинах, где дадут чек и в случае надобности предоставят все сертификаты на товар.

ЭТО ВАЖНО

При выборе игрушек обязательно обращайте внимание на маркировку. Она должна содержать: