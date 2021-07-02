Как живёт амурская семья с десятью детьми?

На выписку пришли братья и сестры малыша

В конце июня в семье из Райчихинска Амурской области родился десятый ребёнок. Эта новость сразу же облетела весь регион. Оно и неудивительно: другой такой же большой семьи в Приамурье нет. Как же им удается воспитывать столько детей?

Вместе десятилетия

Татьяна и Олег Машнёвы познакомились в 2003 году. И несмотря на большую разницу в возрасте (Татьяне сейчас 32 года, а её супругу - все 50), брак их оказался крепким - они живут вместе уже больше 17 лет.

Старший ребёнок появился у них в первый же год после свадьбы: юная Полина родилась в 2004-м. А дальше её родные братья и сёстры рождались практически ежегодно: Степан - в 2005-м, Соня – в 2007-м, Надежда – в 2010-м, Иван – в 2014-м, Юра – в 2015-м, Юля – в 2016-м, Олег – в 2018-м, Антон – в 2020-м.

Десятый малыш по имени Максим родился совсем недавно. Он стал своеобразным подарком для Олега - мужчина на днях отпраздновал юбилей.

Семья живёт очень дружно. Многодетная мама Татьяна – домохозяйка, отец семейства работает в компании «Амуруголь» – части федерального холдинга «Русский Уголь». Пока супруга приглядывает за детьми, мужчина старается, что у них было всё необходимое. Скажем, дом, где сейчас живут Машнёвы, он построил своими руками.

Счастливые родственники ждут нового члена семьи

Каждый в радость

Несмотря на то, что сама Татьяна из многодетной семьи, она никогда не мечтала о большой семье. Ей казалось, что одного ребёнка вполне достаточно. Но всё изменилось, когда на свет появилась первая дочка.

- Я сначала думала, что достаточно одного ребенка, но потом поняла, какую радость приносят дети и материнство. Сейчас все боятся рожать несколько детей, но на деле в этом нет ничего страшного. Когда дом полон детского смеха и суеты, ты понимаешь, насколько ты счастлива, что ты живешь не зря. Каждый твой день наполнен смыслом – играешь с детьми, радуешься их успехам в учебе, - поделилась многодетная мама.

Поводов для радости в семье много. Все дети – хорошисты и отличники, каждый чем-то да увлекается. Например, старшая Полина занимается легкой атлетикой. Она часто занимает призовые места в школьных и даже всероссийских олимпиадах, проводит собственные исследования

Степан собирает модели кораблей и самолетов, Соня и Надя ходят в цирковую школу и даже ездили на соревнования в Хабаровск. У девочек есть много наград и грамот.

Поздравить многодетную семью спешили не только родственники

Держаться вместе

Дети трудятся не только в школе, но и дома. Татьяна рассказала, что старшие дети всегда предлагают свою помощь, любят поработать в огороде.

В семье есть и разделение обязанностей. У детей постарше даже есть свои регулярные задачи. Например, Полина провожает младших детей в садик. Но больше всего дети любят, когда в школу и садик их водит папа.

Ещё им нравится проводить свободное время вместе. По вечерам Машнёвы нередко играют в настольные игры, а Олег передаёт сыновьям любовь к технике. У мальчиков уже есть большой игрушечный автопарк и вместе с отцом они строят из кубиков гаражи и даже ремонтные боксы.

Проводят время они и с другими родственниками - бабушками и дедушками, тётей и её детьми. Именно таким большим составом семья всегда отмечает праздники, от дней рождений до Нового года.

Рождённые в Приамурье

В Амурской области есть и другие многодетные семьи. Двенадцать из них воспитывают по девять детей, ещё в 31 семье родились по восемь ребят. Но только у Татьяны и Олега Машнёвых десять родных детей.

Появление в их семье десятого малыша праздновали не только семьёй. На выписку помимо родных пришли представители городской администрации, местного загса и компании, в которой работает Олег Викторович.

Супруги в этот день принимали поздравления от главы города Райчихинска Татьяны Родионовой, заместителя генерального директора по персоналу «Амурского угля» Петра Кудряшова и начальника отдела ЗАГС по городу Райчихинску и пгт. Прогресс Инны Ключко. Ребёнку вручили памятный знак «Рождённому в Приамурье», а матери – подарки, которые пригодятся для заботы о новорождённом.