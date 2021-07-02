Какие ограничения ждут отказавшихся от обязательной вакцинации против COVID-19 в Амурской области?

Вакцинация в Амурской области стартовала еще в прошлом году, но 60% населения так и не привили. Фото: правительство Амурской области

С 1 июля в Амурской области стартовала обязательная вакцинация против коронавируса – она действует только для отдельных категорий амурчан, для групп риска. Подобное решение вызвало множество вопросов, в соцсетях некоторые жители региона заявили, что не планируют соглашаться на прививку. Глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рассказала, что им за это грозит.

- На сегодняшний день есть документ в виде постановления, которое предписывает организовать эту работу. А дальше руководитель сам решает, нужен ли ему тот человек, который не выполняет требования законодательства. Мы в данном случае говорим об ответственности работодателя за организацию этого процесса, - заявила Ольга Петровна.

Работодателям для начала нужно собрать данные о сотрудников – кто из них в течение последнего полугодия перенёс коронавирус, у кого есть противопоказания, кто уже сделал прививку, кто планирует беременность. Также необходимо составить списки тех, кто подлежит вакцинации. В Роспотребнадзоре считают, что эту работу успеют завершить к 1 августа.

Глава амурского Роспотребнадзора ответила на самые популярные вопросы о вакцинации. Фото: правительство Амурской области

Также Ольга Курганова добавила, что в Амурской области не будут вводить вход в кафе и иные заведения по QR-коду.

- Пока мы не рассматриваем в Амурской области такую возможность, - пояснила она. – Сейчас нам важно подготовиться к этому этапу вакцинации. В зависимости от того, как мы будем её реализовывать, оперативный штаб может принять соответствующее решение (о входе по QR-кодам – Ред.)

В случае чего получить QR-код и электронный сертификат о вакцинации привившиеся смогут на портале государственных услуг. В сёлах, где доступа в интернет нет, будут выдавать бумажные сертификаты.

КОНКРЕТНО

Кто должен поставить прививку от коронавируса в Амурской области

• лица и обслуживающий персонал, находящиеся в пунктах временного размещения;

• работники торговли, салонов красоты, косметических и массажных салонов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, сферы финансовых услуг и услуг почтовых связей, жилищно-коммунального хозяйства, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, ночных клубов, физкультурных и спортивных мероприятий, организаций транспорта и такси, курьерской службы, многофункциональных центров, офисов;

• обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

• лица в возрасте 60 лет и старше;

• лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

• работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания;

• лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

• лица, работающие вахтовым методом;

• волонтеры;

• государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов;

• лица, подлежащие призыву на военную службу.