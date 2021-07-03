Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в депутаты амурского Заксобрания

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

В четверг, 1 июля региональное отделение партии «Новые люди» утвердило список своих кандидатов на выборы в Заксобрание Амурской области. В него вошли 26 человек. Новые люди сделали ставку на общественных деятелей и предпринимателей. В список «Новых людей» по единому избирательному округу вошли многие известные в Амурской области персоны. Среди них, например, действующий сотрудник МЧС Эдуард Бянкин.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

«Мы сформировали отличную команду профессионалов. Опыт прошлогодних выборов в региональные парламенты показал, что избиратели готовы голосовать за Новых людей. Нам предстоит нелегкая задача, но я уверен, что мы справимся и сформируем в Законодательном собрании Амурской области фракцию», - считает Эдуард Бянкин.

Кроме Бянкина в список Новых людей вошли также известный строитель Руслан Илляшенко, который идет с программой развития городской среды. Еще одним заметным претендентом на место в Заксобрании стал известный телеведущий Владас Дедонис.

Выборы в Заксобрание пройдут в единый день голосования (ЕДГ) - 19 сентября 2021 года. Кроме депутатов регионального парламента избирателям предстоит избрать новый состав Госдумы. Новые люди намерены выставить кандидатов на места и в федеральный парламент.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Выдвижение списка поддержал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

– Жизнь обычного человека напрямую зависит от решений депутатов городских советов и заксобраний регионов. Обновление России невозможно без изменений на местах. Успех прошлогодних кампаний доказал, что люди готовы голосовать за «Новых людей», – аргументировал масштабность кампании лидер партии Алексей Нечаев.

Напомним, что в 2020 году депутаты от партии «Новые люди» были избраны во всех регионах, где на выборах в заксобрания были зарегистрированы списки партии – в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областях. В этих регионах Новые люди набрали 7-8% голосов. На выборах в городскую думу Томска «Новые люди» получили более 15 % голосов. Сейчас у партии работают штабы в 73 регионах страны и сотни тысяч сторонников.