Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 июля 2021: В Приамурье обнаружили британский и индийский штаммы коронавируса

Они могут быть более заразны, чем вирус их Уханя Фото: Минздрав Амурской области

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Амурской области. По информации официального сайта мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф, за сутки вирус выявили у 93 амурчан.

44 человека выздоровело за сутки. Летальных исходов не зафиксировано.

По итогу, в Амурской области зафиксировано 24 456 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 23 397 завершились выздоровлением, 307 – летальными исходами.

В Амурской области специалисты Роспотребнадзора выявили британский и индийский штаммы коронавируса.

- Мы внимательно отслеживаем внимательно циркуляцию вирусов на территории области. На сегодня был установлен факт циркуляции изменённых штаммов вируса, которые относятся к так называемой группе британского и индийского штамма. Как известно, эти штаммы являются более контагиозными, - рассказала глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

В целом в Приамурье сейчас наблюдают интенсивный прирост заболеваемости коронавирусом.

- Если в конце мая мы регистрировали до 10-15 случаев ежедневно, то сейчас это количество значительно возросло. С чем это может быть связано? Прежде всего, низкая заболеваемость в апреле-мае привела к определённым послаблениям в соблюдении ограничений, которые действуют на территории области. Также сказалась активная миграция населения, которая всегда начинается в весенне-летний период, - рассказала Ольга Петровна о ситуации в регионе.

Отдельно она обратила внимание, что с мая в эпидемический процесс оказались вовлечены социально активные амурчане 20-40 лет. Зимой, например, люди этого возраста болели намного реже.

Все перечисленные факторы привели к введению в Амурской области обязательной для некоторых категорий граждан вакцинации от коронавирусу. Согласно постановлению, подписанному Ольгой Кургановой, обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением.

В тот же перечень входят: студенты старше 18 лет, лица в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, вахтовики, волонтеры, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и призывники. И, конечно, работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания.