Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 июля 2021: за неделю заболели больше 500 человек

В Приамурье продолжается вакцинация населения Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 5 июля в Амурской области выявлено 98 новых случаев COVID-2019. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 32 – в виде пневмонии (33%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,4 %, показатель заболеваемости – 3140,52 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 554 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 043 090 человек, в том числе за последние сутки – 2 275.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, продолжают лечение 801 человек. Из больниц выписаны 47 амурчан, за весь период выздоровели 23 444 человека.

Зарегистрированы два новых летальных исхода от коронавируса. За весь период скончались 309 амурчан.

В Амурской области снова увеличился уровень заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено 568 случаев заражения.

Показатель заболеваемости составил 72,65 на 100 тысяч населения, что на 38,5% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Случаи заболевания выявили:

- Благовещенск –179 случаев;

- Тында – 69 случаев;

- Свободный – 55 случаев;

- Зея – 55 случаев;

- Сковородинский район – 40 случаев;

- Белогорск – 34 случая;

- Благовещенский район – 16 случаев;

- Серышевский район – 14 случаев;

- Магдагачинский район – 13 случаев;

- Райчихинск – 11 случаев;

- Ивановский район – 10 случаев;

- Архаринский район – 7 случаев;

- Бурейский район – 7 случаев;

- Зейский район – 7 случаев;

- Мазановский район – 7 случаев;

- Михайловский район – 6 случаев;

- Шимановск – 5 случаев;

- Селемджинский район – 5 случаев;

- Тамбовский район – 4 случая;

- Октябрьский район – 3 случая;

- Завитинский район – 3 случая;

- Константиновский район – 2 случая;

- Тындинский район – 1 случай.

Ранжирование по течению заболевания:

- ОРВИ – 72%

- пневмония – 27%

- бессимптомная форма – 1%

Ранжирование по возрастам:

89% заболевших – это взрослое население, из них:

- 30-49 лет – 37%

- 50-64 года – 23%

- старше 65 лет – 15%

- 18-29 лет – 14%

Под медицинским наблюдением находится 2641 человек, контактировавших с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 114 896 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 335,6 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 368,9.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 2 июля привито около 140 тысяч человек.

Удельный вес заболевших COVID-2019 среди привитых низок – 0,1%. Заболевание возникает до того, как формируется иммунитет после вакцинации, что обуславливает необходимость соблюдения мер личной и общественной профилактики вне зависимости от иммунного статуса. Пациенты переносят заболевание в лёгкой форме без развития тяжёлых форм пневмоний и летальных исходов.