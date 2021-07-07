Партия «Новые люди» объявила имена кандидатов в Госдуму по Амурской области

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Амурская область вошла в объединенную региональную группу Новых людей вместе с Камчаткой, Приморьем, Хабаровским краем, Забайкальем, Магаданской и Сахалинской областями, а также Евреиской АО и Чукотским автономным округом.

Список региональной группы состоит из 7 человек. В него вошли: Роза Чемерис, Дмитрий Львов, Дмитрий Ковзан, Валерий Корзунов, Роман Веденеев, Борис Басакин и Владомир Рассадин.

Также Новые люди выставили претендента на место в Госдуме по Амурскому одномандатному избирательному округу № 71. Им стал Александр Додонов.

Всего партия «Новые люди» выдвигает 215 одномандатников по всей России. Еще 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Возглавят списки партии на сентябрьских выборах председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

- Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания, - напомнил он.

Сардана Авксентьева отметила, что «Новые люди» могут помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью.

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей, - отметила Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Партия «Новые люди» участвует в выборах второй год подряд. За полтора года Новые люди открыли отделения в 75 регионах, создали более 600 избирательных штабов в разных городах и подготовили более двух тысяч политотрядов. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года и будут проходить 3 дня, с 17 по 19 сентября.