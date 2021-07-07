Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 июля 2021: из-за роста заболеваемости в Белогорске отменен День города

В Амурской области проведено более миллиона исследований на коронавирус Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области к вечеру 6 июля подтвердили 97 новых фактов заражения коронавирусом. При этом за сутки были обследованы 2 277 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

- У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 30 – в виде пневмонии (31%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), - рассказали в ведомстве.

Таким образом, всего в регионе зафиксирован 24 651 случай COVID-19. По последним данным, в Амурской области проведено 1 045 367 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В Белогорске из-за распространения коронавируса отменен день города. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков на своей странице в инстаграм.

Праздник должен был пройти еще 12 июня, но из-за коронавируса мероприятие было перенесено на 8 августа. Однако и в этот раз Станислав Мелюков принял подобное решение.

- Как уже все поняли, празднования Дня города в этом году тоже не будет. Думаю, что к 8 августа, на которое мы его перенесли, придётся пик третьей волны, – отметил глава Белогорска.

Жители города спокойно отнеслись к отмене празднования Дня города.