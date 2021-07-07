В сентябре амурчане выберут депутатов Законодательного собрания

Работать депутатам текущего седьмого созыва осталось всего три месяца Фото: zsamur.ru

В Единый день голосования жители Амурской области выберут депутатов регионального Законодательного собрания. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Заксобрания в июне. Постановление о назначении выборов опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Работать депутатам текущего седьмого созыва осталось всего три месяца. За плечами пять лет кропотливой и ответственной работы. Сегодня нам важно успеть завершить те задачи, которые мы перед собой ставили в части законотворческой деятельности, а также подготовить правовое поле для восьмого созыва. Чтобы нашим последователям было проще начать беспрерывную работу нового органа, который будет создан после 19 сентября, на благо жителей Амурской области, - отметил председатель Законодательного собрания Приамурья Вячеслав Логинов.

Обычно выборы депутатов проходят во второе воскресенье сентября того года, когда истекает срок полномочий предыдущего созыва Заксобрания. Однако из-за того, что в этом году свою работу завершает и седьмой созыв Государственной Думы, Единым днем голосования объявлено третье воскресенье сентября.

Впрочем, до завершения работы седьмого созыва региональному парламенту предстоит еще многое. Так, в повестку августовского заседания планируется включить второе чтение поправок в закон, касающийся социальной поддержки отдельных категорий амурчан. Дополнительную ежемесячную выплату для тружеников тыла и детей войны в первом чтении депутаты уже утвердили.

Напомним, согласно областному закону ряд категорий амурчан получают за счет бюджета компенсацию части оплаты коммунальных услуг. В Заксобрании предложили распространить эту льготу и на другие категории. Ежемесячную поддержку предполагается выплачивать в размере 850 рублей и ежегодно индексировать. Получить ее смогут труженики тыла, а также дети войны - если, конечно, изменения в закон будут утверждены.

Какие еще вопросы будут рассматриваться на августовской сессии, на данный момент неизвестно.