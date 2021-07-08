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Здоровье8 июля 2021 3:14

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 июля 2021: за сутки регистрируется до 100 случаев

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 8 июля 2021 года
Источник:kp.ru
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Продолжает лечение 900 человек Фото: архив

Продолжает лечение 900 человек Фото: архив

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть пациентов – 65 человек (65%) – переносит вирус в форме ОРВИ. У трети (33 человека) – пневмония. Двое переносят заболевание в бессимптомной форме.

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 3165,71 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 751 случаев. Всего обследовано на COVID 1 048 298 человек, в том числе за последние сутки – 2 931.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, продолжают лечение 900 человек. Выписаны из больниц 23 541 амурчанин, в том числе за минувшие 24 часа – 50.

Количество летальных исходов увеличилось на один случай и составляет 310.

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