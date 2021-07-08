Зачем на выходных в музей, или Где отдохнуть в Благовещенске?

Под открытым небом на площади Победы можно будет поиграть в настольную игру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летом многие культурные организации уходят на каникулы - но не музеи Благовещенска. Они продолжают устраивать экскурсии, акции и мастер-классы для амурчан любого возраста.

Отвлечься от рутины

Для начала расскажем о мероприятиях, которые запланированы на будни. Их не очень много, но каждое заслуживает внимания.

В четверг 8 июля стоит заглянуть в музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова». Там ближе к вечеру, в 16.00, пройдет интерактивное мероприятие «Улицы рассказывают о прошлом» (6+).

Немало на неделе занятий и для рукодельников. Выставочный зал Благовещенска проведет в будни сразу два мастер-класса: 8 июля в 14.00 всех желающих научат расписывать магниты (12+), а 9 июля в 16.00 - создавать настенный декор из мха (12+).

Мероприятие 8 июля организуют и в Доме И. А. Саяпина. Там подготовили театрализованную интерактивную автобусную экскурсию «Об истории с любовью» (12+) - она посвящена Дню семьи, любви и верности. Проехаться на праздничном автобусе и узнать новое можно будет как 8-го, так и 9 июля в 15.00.

Также 9 июля мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Амурском областном краеведческом музее. Экскурсия «Пора по парам» (12+) состоится вечером, в 19.00. Обычно в этот час музей уже закрывается, поэтому вам выдастся возможность увидеть его в совсем неожиданном свете.

Летом многие культурные организации уходят на каникулы - но не музеи Благовещенска Фото: Амурский областной краеведческий музей

Расслабиться в свободное время

В субботу и в воскресенье всевозможные активности будут еще разнообразнее. В Амурском областном музее, например, отпразднуют Всемирный день шоколада, посвященное этому интерактивное мероприятие так и называется - «Праздник шоколада» (6+). Он состоится 11 июля в 12.00.

В Доме И. А. Котельникова способов развлечься побольше. Скажем, 10 июля в 12.00 благовещенцев приглашают на интерактив «Путешествие сквозь время: купеческие нравы, быт и этикет» (6+). А 11 июля в 12.00 гости этого же музея смогут поучаствовать в викторине под названием «Гусли-самогуды» (6+).

Дом И. А. Саяпина также готовится к выходным. Здесь планируют 10 июля организовать акцию под названием «Мой город Благовещенск» (6+), она должна пройти в 15.00. В воскресенье, 11 июля, должна состояться интерактивная экскурсия «Назад в СССР» (6+). Вернуться в прошлое можно будет в 12.00.

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в выходные пройдут традиционные экскурсии: в субботу, в 14.00 - «Родные просторы» (12+), в воскресенье, также в 14.00 - «Мозаичных дел мастера» (12+).

Если же экскурсии и интерактивные мероприятия вам чужды, то добро пожаловать в Выставочный зал Благовещенска. По предварительной записи каждую субботу и воскресенье тут можно посетить изостудию «Магия красок» (6+). Занятия проводятся как для детей, так и для взрослых, так что скучно не будет.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Узнать подробности о мероприятиях и записаться на них можно, обратившись в сами музеи. Для вашего удобства публикуем их контакты:

• Амурский областной краеведческий музей, ул. Ленина, 165, тел.: 77-34-14, 77-53-83

• Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова», ул. Краснофлотская, 131/1, тел.: 49-44-10, 77-34-14

• Музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина», ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

• Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова, ул. Пионерская, 14, тел.: 49-00-09, 77-53-83

• Выставочный зал Благовещенска, ул. 50 лет Октября, 2/2, тел. 51-00-05.

Под открытым небом на площади Победы можно будет поиграть в настольную игру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Прогулка по «Чеховской аллее»

Благовещенск присоединяется к всероссийской акции памяти великого писателя

В Благовещенске пройдет всероссийская акция «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин» (6+). К ней присоединилась Амурская областная детская библиотека, которая 9 июля организует для детей и взрослых необычные игры и мастер-классы.

Под открытым небом на площади Победы можно будет поиграть в настольную игру «Маршрутом Чехова» - ее разработали сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Также юные благовещенцы смогут поучаствовать в несерьезном тестировании «Хамелеон ли я», викторинах и немного порукодельничать.

- Ребята создадут именные копилки мудрости из крылатых фраз великого классика и попробуют себя в эпистолярном жанре на творческой площадке «Письмо на деревню дедушке» - напишут письмо настоящим пером и чернилами, как когда-то их сверстник, герой рассказа Ванька Жуков, - рассказали в Амурской областной детской библиотеке. - Любители творчества смастерят фигурку Каштанки из бумаги на мастер-классе «Славный народ - собаки!».

Кроме того будет работать фотозона, где каждый сможет сфотографироваться на память с ростовой фигурой знаменитого писателя.

Напомним, акция состоится 9 июля с 17.00 до 19.00 на площади Победы, а в случае непогоды - в стенах библиотеки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мастер-классы в библиотеке

В выходные же Амурская областная детская библиотека приглашает детей от шести лет на занимательные уроки химии, рисования и мультипликации. Публикуем их подробное расписание:

10 июля, 10.30 - второй мастер-класс из цикла по созданию мультфильма «Сказка о лотосе» (6+). Еще не поздно присоединиться к ребятам, осваивающим искусство анимации, и попробовать самостоятельно создать мультик. Только учтите - одного урока для такого важного дела не хватит. Придется посетить несколько занятий, которые проходят каждую субботу в одно и то же время. Длится мастер-класс полтора часа, а стоит 400 рублей. Запись открыта по телефону 8-924-673-55-91.

10 июля, 11.00 - «Чудеса химии. Выращивание кристалов» (6+). На этом занятии ребята узнают разновидности форм кристаллов и даже попробуют вырастить один из них. Индивидуальный набор реактивов и оборудования предоставляется. Занятие длится час, стоит 450 рублей. Записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.

10 июля, 12.00 - «Медвежонок Тедди» (6+). Мастер-класс посвящен изготовлению броши из полимерной глины. Всего за полтора-два часа ребята смогут создать красивое украшение в виде медвежонка. Все необходимые инструменты и материалы для творчества им предоставят. Стоимость занятия составляет 450 рублей, записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.

10 июля, 13.00 - «Правополушарное рисование. Котенок» (6+). Организаторы занятия уверяют, что научиться рисовать может каждый - например, создать картинку с очаровательным котенком реально всего за час. Проверить это сможет любой желающий. Цена урока составит 500 рублей, записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.