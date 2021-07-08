Полетели на севера: кто, на чём и куда летает в Амурской области

По Приамурью летают и вот такие яркие самолёты. Фото: правительство Амурской области

Трагедия на Камчатке, где 6 июля рухнул самолет Ан-26 с 22 пассажирами на борту, заставила вновь заговорить о состоянии малой авиации в регионах. В Амурской области она вроде бы работает, но не сказать, что активно – социально значимые рейсы из Благовещенска на север региона выполняет магаданская компания «СиЛА» (в расшифровке – «Сибирская лёгкая авиация»), также в районы летает «Амурская авиабаза».

Субсидированные билеты

Для субсидированных перелётов из Благовещенска в Тынду, Зею, Экимчан и Февральск используются двухмоторные самолёты L-410. Они рассчитаны как раз на небольшие региональные рейсы – на это указываем и вместительность всего в 19 пассажиров, и небольшая по сравнению с теми же «Боингами» скорость.

Особенно хорош самолёт для перелётов на севера: он годится для использования в экстремальных климатических условиях, когда температура опускается ниже -50 градусов. А в той же Тынде, рейсы в которую появились 18 сентября 2020 года, подобные холода не такая уж редкость.

Рейс из Благовещенска в Тынду – первый, который «СиЛА» начала выполнять на территории Приамурья. До этого привлечь перевозчика не удавалось: направление-то не из самых рентабельных. Однако в сентябре в области решили ввести правительственную субсидию, чтобы оплачивать из бюджета половину стоимости билета. На таких условиях «СиЛА» согласилась летать в Амурской области.

А позднее эту же авиакомпанию удалось привлечь и к выполнению других рейсов. С 1 марта этого года самолёты – всё те же L-410, в народе названные «чебурашками», - полетели в Зею, с 18 мая – в Февральск и Экимчан.

Аэропорт в Экимчане снаружи выглядит не очень презентабельно, но исправно принимает авиарейсы из Благовещенска. Фото: правительство Амурской области

Дополнительные рейсы

Стоимость региональных авиаперелётов оказалась сравнительно небольшой. В Тынду можно улететь по цене от 2500, в Зею – в районе 2700, в Февральск – чуть больше 1800, в Экимчан – 2300 рублей. Да, это дороже, чем если бы амурчане ехали на автобусе. Вот только на автобусе поездка займёт около суток, а на самолёте добраться до той же Тынды можно за пару часов.

Неудивительно, что субсидируемые рейсы стали крайне востребованными. Билетов даже стало не хватать. В связи с этим Селемджинский совет народных депутатов Амурской области обратился в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Депутаты попросили добавить ещё один рейс в неделю по маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск.

- Средняя загруженность воздушного суда на один рейс в одном направлении по маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск составляет 14 человек или 82,35%, что подтверждает, что данный маршрут является востребованным у амурчан, - признал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

Он добавил, что амурчане оставляют исключительно положительные отзывы о воздушных перевозках по указанному маршруту. Билеты на рейсы бронируются и раскупаются заблаговременно. Поэтому в правительстве региона не нашли причин, чтобы отказать селемджинским депутатам в просьбе – третьему рейсу в Февральск и Экимчан быть.

В Бомнаке реконструкция близится к завершению. Фото: правительство Амурской области

Обновлённые аэропорты

Работа над развитием авиации внутри Амурской области продолжается. Региональные минтранс и минфин оценивают, насколько ещё правительство может вложиться в софинансирование рейсов и реально ли расширить маршрутную сеть.

- Сейчас ведётся реконструкция двух аэропортов и посадочной площадки малой авиации: в Зее завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолеты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане, - рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Реконструкция посадочной площадки в Бомнаке уже практически завершена. Дальневосточное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии (ЗОС) объекта технических регламентов, проектной документации и иных правовых актов.

- Получение ЗОС фактически подтверждает полную строительную готовность объекта и является основанием для получения разрешения Росавиации на ввод его в эксплуатацию, - пояснили в пресс-службе амурского правительства.

После завершения работ в Бомнаке смогут эксплуатировать самолёты L-410, АН-2 и вертолёты МИ-8. Последние два вида воздушных судов имеются в распоряжении государственной «Амурской авиабазы» - она уже готовится к возобновлению перелётов, обсуждается вопрос регулярности этих рейсов.

Также «Амурская авиабаза» уже перевозит на АН-2 амурчан по рейсам: Благовещенск – Свободный – Октябрьский – Зея, Благовещенск – Свободный – Февральск – Экимчан , Зея – Береговой – Хвойный – Горный – Бомнак.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В июне маршрутом Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск перевезено 282 пассажира; маршрутом Благовещенск – Тында – Благовещенск – 221 пассажир. Ещё 210 человек воспользовались авиарейсом Благовещенск – Зея – Благовещенск.