В Благовещенске сообщили о минировании самолета

Вылет должен был состояться в 10.50 Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск-Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолета. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться в 10.50.

Как сообщается в социальных сетях, сегодня, 8 июля, в аэропорту Благовещенска один из пассажиров сказал, что у него при себе имеется бомба. Его тут же сняли с рейса и задержали. Шутника сейчас допрашивают, ему грозит ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет.

- Экипажем компании принято решение о повторном досмотре воздушного средства, пассажиров, багажа и коммерческого груза, - рассказали в пресс-службе.

Вылет рейса ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании.

Полет продолжится после проведения повторного досмотра.

ОБНОВЛЕНО 08.07.2021 в 13.28

Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск-Москва Домодедово) вылетел в 13.00 из аэропорта Благовещенск. Полет продолжили 199 пассажиров. Службами аэропорта Благовещенск совместно с сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту Благовещенска и взрывотехниками Росгвардии Амурской области с привлечением кинологов был проведен комплекс мероприятий по обнаружению взрывного устройства на борту воздушного судна. В результате проведенных мероприятий по факту сообщения, опасные предметы и вещества, запрещенные к провозу на борту ВС, не обнаружены.